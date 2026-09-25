Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: ‘Evimizden çıkamıyoruz’
Giriş Tarihi: 25.09.2026 11:09

SON DAKİKA… Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: ‘Evimizden çıkamıyoruz’

SON DAKİKA… Adana’da yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen şüpheliler, aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, korkan aile üyeleri yaşadıkları kabusu anlattı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
SON DAKİKA… Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: ‘Evimizden çıkamıyoruz’
  • ABONE OL

Olay, 21 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik uzmanı S.T. isimli kadının ailesine ait park halindeki otomobile, yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İKİNCİ KEZ AYNI KABUSU YAŞADILAR

Ertesi gün ise S.T.'nin ailesine ait başka bir hafif ticari araca, bir kişi tarafından ateş edildi. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'EVİMİZDE YATMAYA VE İŞE GİTMEYE KORKAR HALE GELDİK'

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan S.T., "Gece saatlerinde silah seslerini duyduktan sonra hemen sokağa indik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ailemizin kimseyle husumeti yok, kimin saldırdığını bilmiyoruz. Araçlarımıza 2 gün üst üste defalarca ateş açtılar. İki saldırı da hemen hemen aynı saatlerde oldu. Çok korkuyoruz. Evimizin önünde ateş açıyorlar. Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik. Yetkililerden saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: ‘Evimizden çıkamıyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA