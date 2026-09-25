SON DAKİKA… Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: ‘Evimizden çıkamıyoruz’

İKİNCİ KEZ AYNI KABUSU YAŞADILAR

Ertesi gün ise S.T.'nin ailesine ait başka bir hafif ticari araca, bir kişi tarafından ateş edildi. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.