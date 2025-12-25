Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA| Adana’da lüks villada uyuşturucu operasyonu! Torbacı sevgililer işte böyle yakalandı! Görüntüler şoke etti
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:55 Son Güncelleme: 25.12.2025 11:19

Adana'da yayladaki lüks villayı uyuşturucu fabrikasına çeviren sevgililere narkotik polisinden şok baskın! Odalara kurulan özel iklimlendirme sistemleri ve ele geçirilen kilolarca esrar görenleri hayrete düşürdü. "Kendi ihtiyacımız için yetiştiriyoruz" diyerek pes dedirten savunma yapan çift tutuklandı. İşte görenleri şoke eden o görüntüler...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli M.A.A.'nın adresine operasyon düzenleyen polis, şüpheli ile sevgilisi Z.G.'yi gözaltına aldı.

Dairede arama yapan ekipler, 2 kilo 4 gram esrar, 0,18 gram kokain, 11 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu ürettikleri belirlendi.

YAYLADAKİ VİLLADA SERA KURMUŞLAR

Narkotik polisi, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle villaya yaptığı baskında, odalara kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu.

İŞTE O VİLLA!

Adana'da villada uyuşturucu yetiştiren 'Torbacı Sevgililer' yakalandı!

son-dakika-adanada-luks-villada-uyusturucu-operasyonu-torbaci-sevgililer-iste-boyle-yakalandi-goruntuler-soke-1766647922005.jpg (565×382)

Villadaki aramada 2 kilo 774 gram kurutulmuş esrar, 40 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirilirken, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen M.A.A. ile Z.G., sorgularında, uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını, kullanmak için yetiştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

