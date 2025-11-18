SON DAKİKA: Adana’da özel lisede skandal! Öğretmen, kadın tuvaletine gizli kamera yerleştirdi!

Kamera yerleştirdiği belirlenen öğretmen E.İ.'nin görevine okul yönetimi tarafından anında son verildi. Yönetim, olayın ciddiyeti nedeniyle hiç vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu ihbar üzerine E.İ. gözaltına alındı ve emniyetteki ifadesinde gizli kamerayı yerleştirdiğini itiraf etti.

OKUL YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ: ÖĞRETMEN E.İ. TUTUKLANDI

İddiaya göre, bu eylemi bazı meslektaşlarının kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, hakkındaki suçlamaları mahkemede reddetse de, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okuldan Kamuoyuna Açıklama: "Asılsız İddialar Yalanlandı"

Skandalın ardından okul yönetimi, kamuoyunda ve sosyal medyada hızla yayılan bazı asılsız iddialara karşı net bir açıklama yaptı. Yönetim, olayın okulun kendisi tarafından tespit edilip adli mercilere bildirildiğini vurguladı. Yapılan tespitte, kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı ve kayıtlarda uygunsuz görüntü bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, olayın 2019'dan beri sürdüğü ve görüntülerin yurt dışına satıldığı yönündeki iddiaların da tamamen asılsız olduğu kesin bir dille yalanlandı. Okul, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve şikayetçi olmak isteyen öğretmenlere hukuki destek sağlandığını da ekledi. Gerçeği çarpıtarak haber yapanlar hakkında yasal süreç başlatıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.