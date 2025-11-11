Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Adana'da pazar yerinde vahşet! Önce kurşun yağdırdılar sonra tekrar gelip yardım edenlere ateş ettiler!
Adana Yüreğir'deki semt pazarında yaşanan silahlı kavgada, vicdanının sesini dinleyip yaralı bir kişiye yardım etmek isteyen meyveci Yusuf Solmaz (49) kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Olayda ilk vurulan tantunici Talip Çelikten (55) de yaşamını yitirmişti. Solmaz'ın, Çelikten'e tampon yapmak için yanına gittiği anlarda, geri dönen saldırganların açtığı ikinci ateş sonucu vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, 8 Kasım'da Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında, alacak-verecek meselesi yüzünden dayı ve yeğenler arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan gelen yeğenler, pazarcı dayılarından alacaklarını alamayınca tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

KAHREDEN DETAY: YARDIM ETMEK İÇİN GERİ DÖNDÜ, VURULDU

Çatışmanın ilk anlarında, olayla hiçbir ilgisi olmayan ve yol kenarında tantuni satan Talip Çelikten (55) kurşunların hedefi oldu. Çelikten, olay yerinde hayatını kaybetti. Asıl yürek burkan detay ise, seyyar meyve satıcısı Yusuf Solmaz'ın (49) hikayesi oldu. Solmaz'ın, saldırganlar ilk ateşi açıp araçla kaçtıktan sonra, yerde yatan Talip Çelikten'in yarasına tampon yapıp yardım etmek için yanına gittiği belirlendi.

KAVGAYLA İLGİSİ OLMAYAN 5 KİŞİ YARALANDI

Ancak bir süre sonra pazar alanına geri gelen şüpheliler, kalabalığa doğru tekrar ateş açtı. Merhameti için olay yerinden ayrılmayan Yusuf Solmaz, bu sırada isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hem tantunici Talip Çelikten'in hem de meyveci Yusuf Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda, yine kavgayla ilgisi olmayan 5 kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

"VURULAN KİMSENİN OLAYLA İLGİSİ YOK"

Hayatını kaybeden Yusuf Solmaz'ın cenazesi, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeş acısıyla yıkılan ağabey Abdullah Solmaz, yaşananları gözyaşları içinde anlattı: Kavga sırasında bir taraf kaçıyor, diğerleri arkalarından ateş ediyor. O sırada tantunici vuruluyor. Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor.

"ŞİMDİ 3 ÇOCUĞU YETİM KALDI..."

Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok. Abdullah Solmaz, 3 çocuk babası olan kardeşinin merhametli bir insan olduğunu belirterek, "Kardeşim merhamet dolu, çok güzel bir insandı. Şimdi 3 çocuğu yetim kaldı, kim arkalarında duracak?" diye feryat etti.

"10 DAKİKA GEÇ GİTSEYDİ ÖLMEZDİ"

Ağabey Solmaz, duydukları üzüntüden dolayı kardeşinin, satmak için semt pazarına gittiği sırada aldığı ve hala elektrikli bisikletinin sepetinde duran meyve ve sebzelere dahi dokunamadıklarını dile getirdi ve yetkililere seslendi: "Pazara 10 dakika geç gitse ya da 10 dakika erken çıksa, başına bir şey gelmeyecekti. Bu kavga öğle saatlerinde olsaydı, pazar daha kalabalık olacağı için daha çok kişi ölürdü.

Bu kadar silahın, pazarın ortasında ne işi var? Kardeşimin katilleri bulunsun, en ağır cezayı alsınlar istiyoruz." Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

