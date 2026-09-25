SON DAKİKA... Adana’da trafik cinayeti! Taha’yı kurşun yağmuruna tuttu: ‘Niyetim öldürmek değildi’

"CİNAYETİN NEDENİ TRAFİKTEKİ TARTIŞMA ÇIKTI"

Cinayet dedektiflerinin olayın nedenine yönelik yaptığı çalışmada ise Taha Humsi ile Cihan O.'nun olaydan önce trafikte tartıştıkları ortaya çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından Taha Humsi, Cihan O.'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine Cihan O.'nun tabancayla ateş açarak kaçtığı belirlendi.