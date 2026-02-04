SON DAKİKA: Adana’da vahşet! 3 çocuğunu okula gönderip mutfağa koştu! Eşini öldürüp başında ağlarken yakalandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo işçisi olduğu öğrenilen Ş.A., sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Kadriye Alver ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.