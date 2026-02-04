SON DAKİKA: Adana’da vahşet! 3 çocuğunu okula gönderip mutfağa koştu! Eşini öldürüp başında ağlarken yakalandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo işçisi olduğu öğrenilen Ş.A., sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Kadriye Alver ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen koca Ş.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖLDÜRÜLEN KADRİYE ALVER
CESEDİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 3 çocuk annesi Kadriye Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Ş.A. ise kaçmak yerine eşinin cansız bedeni başında ağlarken bulundu. Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.