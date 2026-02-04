Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Adana'da vahşet! 3 çocuğunu okula gönderip mutfağa koştu! Eşini öldürüp başında ağlarken yakalandı
Giriş Tarihi: 4.02.2026 12:42 Son Güncelleme: 4.02.2026 12:59

Adana’nın Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. 3 çocuk annesi Kadriye Alver, eşi tarafından evinde bıçaklanarak katledildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet zanlısı kocayı cesedin başında ağlarken buldu. İşte vahşetin detayları...

DHA Yaşam
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kargo işçisi olduğu öğrenilen Ş.A., sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Kadriye Alver ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen koca Ş.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın, aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


ÖLDÜRÜLEN KADRİYE ALVER

CESEDİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 3 çocuk annesi Kadriye Alver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Ş.A. ise kaçmak yerine eşinin cansız bedeni başında ağlarken bulundu. Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kadriye Alver'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

