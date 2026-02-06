SON DAKİKA | Adıyaman’da feci kaza: TIR ile minibüs çarpıştı! 7 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.