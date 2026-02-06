Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Adıyaman'da feci kaza: TIR ile minibüs çarpıştı! 7 yaralı
Giriş Tarihi: 6.02.2026 15:19

SON DAKİKA | Adıyaman’da TIR ile minibüs birbirine girdi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, A.K. (43) yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sürücü A.K. (43) ile yolcular M.H.S. (54), K.İ. (58), İ.T. (56), M.Y. (64), G.Y. (20) ve O.Ö. (48) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

