SON DAKİKA: Adliye koridorları buz kesti! Savcının hakimi vurduğu o anların görüntüsü ortaya çıktı!

ODADA DEHŞET ANLARI: KASIK BÖLGESİNDEN VURULDU

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüştü. Savcı Kılıçarslan, yanında getirdiği silahla Hakim Aslı K.'ye ateş etti. Talihsiz hakim, kasık bölgesine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video