SON DAKİKA: Adliye koridorları buz kesti! Savcının hakimi vurduğu o anların görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul'un nabzını tutan adliye koridorları, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında silah sesleriyle yankılandı. Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'nin odasına gitti.
ODADA DEHŞET ANLARI: KASIK BÖLGESİNDEN VURULDU
İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüştü. Savcı Kılıçarslan, yanında getirdiği silahla Hakim Aslı K.'ye ateş etti. Talihsiz hakim, kasık bölgesine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER!
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video
KAHRAMAN ÇAYCI SİPER OLDU: İKİNCİ ATEŞİ ENGELLEDİ
Saldırgan savcının durmaya niyeti yoktu. İlk atışın ardından ikinci kez tetiğe basmak üzereyken, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup Karadağ devreye girdi. Büyük bir soğukkanlılıkla saldırganın üzerine atılan Karadağ, savcıyı durdurarak ikinci kez ateş etmesini engelledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, adliye koridorlarında adeta zamanla yarıştı.
GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI: SEDYEYLE TAŞINDI
Olayın hemen ardından yaşanan hareketliliğe dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, mahkeme koridorlarının bir anda kalabalıklaştığı, personelin panik içinde sağa sola koşuşturduğu görülüyor. Sağlık ekiplerinin yaralı hakim Aslı K.'yi sedyeyle hızlıca dışarı çıkardığı anlar ve gözaltına alınan savcının emniyet güçleri eşliğinde götürülme sahneleri dikkat çekiyor.
ESKİ MESAİ ARKADAŞI ÇIKTILAR
Yürütülen soruşturma kapsamında çarpıcı bir detay da netleşti. Şüpheli savcı ile mağdur hakimin, geçmişte Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde birlikte görev yaptıkları öğrenildi. Eski mesai arkadaşı olan ikilinin arasındaki husumetin nedeni araştırılırken, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisi tamamlanan Hakim Aslı K. ise hastaneden taburcu edildi.