SON DAKİKA | Adliye soygununda flaş detay! İlk kez görüntülendi: Altın ve gümüşleri böyle çıkarmış

Giriş Tarihi: 4.12.2025 19:09 Son Güncelleme: 4.12.2025 19:30

Son dakika… İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet bürosunda yaşanan soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Adliyede görevli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü adliyeden çıkardığı ana ilişkin görüntüler ilk kez A Haber tarafından ortaya çıkarıldı.

Şaşkına çeviren olay, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞ…

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan adliyedeki soygunla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Kemal D., emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

ADLİYEDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri adliyeden çıkardığına ilişkin görüntüler ilk kez ortaya çıktı. A Haber o görüntülere ulaştı.

