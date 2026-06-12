SON DAKİKA... Adliyede Hakim Aslı Kahraman’ı vurmuştu! Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında mütalaa açıklandı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), 13 Ocak saat 13.00 sıralarında ziyarete gittiği odasında silahla bir el ateş ederek vurmuştu.
Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellenmişti. Hakim Kahraman olaydan yaralı olarak kurtulurken savcı Kılıçarslan hakkında 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından dava açılmıştı.
42 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.
MAHKEME BAŞKANI: ELEŞTİRİLERİNİ BIRAK, SAVUNMANI YAP
Kılıçarslan'a mütalaaya karşı savunmasını yapması için söz verildi. Kılıçarslan, savunması sırasında sürekli soruşturma savcısını, duruşma savcısını ve müştekinin çevresini eleştirdi. Bunun üzerine duruşma savcısı, "Karışmak istemiyorum ama lütfen şahsıma yönelik konuşmayın." dedi. Sanık da mahkeme başkanına dönerek, "Musa Bey'i (savcı) susturur musunuz lütfen?" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin, 45 dakikadır eleştiriyorsun, şu eleştirileri bir bırak mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var." dedi.
"SADECE HATALARIM İÇİN CEZA VERİN"
Savunmasına geri dönen sanık Kılıçarslan, "Ben hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin. Bu mütalaayla mahkemenize baskı kuruluyor. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama öncelikle ailemi düşünüyorum onlar mağdur oluyor. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Müşteki benden 12 yaş büyük daha önce evlilik yapmış bir çocuklu bir kadındı, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın, çünkü ayıpladığınız şeyler başınıza gelir." dedi.