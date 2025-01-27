SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bursa’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİ AYYILDIZ'DAN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi