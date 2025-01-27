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Giriş Tarihi: 27.1.2025 13:55 Son Güncelleme: 27.1.2025 14:33

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bursa'da korkutan deprem

Son dakika haberi: AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Bursa Nilüfer'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bursa’da korkutan deprem
Son dakika haberi: AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Bursa Nilüfer'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ AYYILDIZ'DAN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bursa'da korkutan deprem
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