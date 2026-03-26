SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.37'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Sivrice'nin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

'HASAR İHBARI YOK'

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 26/03/2026 tarihinde saat 10:37'de 4.3 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinde depremi hissedenlerin dışarı çıktığı anlar yer aldı.

