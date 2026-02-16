SON DAKİKA: Afyonkarahisar’da sır ölüm: Dinlenme tesisindeki araçta erkek cesedi bulundu! 3 gündür park halindeydi...

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobil ve çevresinde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Mehmet E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Jandarma ekipleri, 07 plakalı aracın geçmişine ve Mehmet E.'nin son temaslarına odaklanarak geniş çaplı bir soruşturma yürütyor.