Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sır ölüm: Dinlenme tesisindeki araçta erkek cesedi bulundu! 3 gündür park halindeydi...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:36 Son Güncelleme: 16.02.2026 10:18

Afyonkarahisar Sandıklı’da bir dinlenme tesisinde 3 gündür park halinde olan otomobilde 45 yaşındaki Mehmet E. ölü bulundu. İşte kan donduran olayın detayları...

DHA Yaşam
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Tesis otoparkında 07 AYF 967 plakalı otomobilin 3 gündür yerinden kıpırdamadığını fark eden çevredekiler, durumdan şüphelenerek aracı kontrol etti. Arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, saat 23.00 sularında durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın kapılarının açılmasıyla birlikte sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, arka koltukta bulunan Mehmet E. (45) isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 gündür araçta olduğu tahmin edilen şahsın ölümü, tesistekiler arasında büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobil ve çevresinde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Mehmet E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Jandarma ekipleri, 07 plakalı aracın geçmişine ve Mehmet E.'nin son temaslarına odaklanarak geniş çaplı bir soruşturma yürütyor.

