Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:11 Son Güncelleme: 14.07.2026 09:24

SON DAKİKA! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

SON DAKİKA! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

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"Ahbap soruşturması kapsamında 2. dalga sabah saatlerinde gerçekleşti. 17 isim daha gözaltına alındı. İlk operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında şarkıcı Haluk Levent de yer alıyor. Bu operasyona ek olarak bu sabah saatlerinde gerçekleşen Ahbap soruşturmasına ilişkin 2. dalga operasyonda 17 isim daha gözaltına alındı." Öte yandan soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.

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#HALUK LEVENT

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SON DAKİKA! Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
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