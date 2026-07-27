SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu...

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında daha önce gazeteci, sanatçı ve sosyal medya fenomeninin ifadelerine başvurulurken, bu kez gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
UĞUR DÜNDAR'IN PAYLAŞIMLARI DA DOSYADA
Gazeteci Uğur Dündar'ın da farklı tarihlerde Haluk Levent'e destek veren paylaşımları soruşturma kapsamına alındı. Dosyada Dündar'ın Haluk Levent'i "AHBAP iyilik hareketinin lideri" olarak nitelendirdiği paylaşım ile "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gururumuzdur" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca Gezi Araştırma'nın "en güvenilen isimler" anketinde Haluk Levent'i paylaşarak destek verdiği paylaşım da dosyaya eklendi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL HESAP NUMARALARINI PAYLAŞTI
Soruşturma dosyasında Mahsun Kırmızıgül'ün deprem felaketinin ardından yaptığı bağış çağrıları da yer aldı. Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından AHBAP Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak vatandaşları bağış yapmaya davet ettiği, ayrıca deprem bölgesine ulaştırılan yardım faaliyetlerine ilişkin "#ahbap" etiketiyle paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
GÜLBEN ERGEN'DEN PEŞ PEŞE DESTEK PAYLAŞIMLARI
Dosyada Gülben Ergen'in Haluk Levent ve AHBAP Derneğine yönelik çok sayıda paylaşımına yer verildi. Ergen'in orman yangınları sırasında "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. Haluk Levent ülkemiz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim. Bağışlarınızı AHBAP'a yapın" ifadeleriyle bağış çağrısı yaptığı, ayrıca kendi bağış işlemine ilişkin banka ekran görüntüsünü de paylaştığı görüldü.
Deprem sürecinde ise Haluk Levent'e yönelik "Sen iyi ki varsın", "Çünkü senin adın iyilik", "İyi ki varsınız AHBAP gönüllüleri" ve "Seninleyiz değerli dostum" ifadelerini kullandığı paylaşımlar da soruşturma dosyasına eklendi.
ELÇİN SANGU'DAN BAĞIŞ DESTEĞİ
Oyuncu Elçin Sangu'nun, hayranları tarafından düzenlenen kampanyada toplanan gelirin AHBAP Derneğine bağışlandığını gösteren FAST dekontunu paylaşarak destek verdiği, ayrıca hijyen malzemeleri için AHBAP'ın iletişim adresini paylaştığı video ile yardım çağrısında bulunduğu belirlendi. Sangu'nun, AHBAP'a yönelik eleştiriler üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalarda derneği ve gönüllüleri savunan paylaşımları da yer aldı. Sangu paylaşımlarında, "Görevini unutup ticaret yapana kızalım, orada canla başla yardım toplayan gönüllülere kızmak soru sormamız gereken kısmı ıskalamaya sebep olmasın", ifadelerini kullandı.
HAYKO CEPKİN'DEN AHBAP VE HALUK LEVENT'E DESTEK
Soruşturma dosyasında şarkıcı Hayko Cepkin'in deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Haluk Levent'le birlikte seslendirdiği "Ah Bir Ateş Ver" isimli çalışmaya ilişkin paylaşımlar da yer aldı.
Cepkin başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm AHBAP gönüllülerine, sözcüleri Haluk Levent'e, Babala TV gönüllülerine ve Oğuzhan Uğur'a teşekkür borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.