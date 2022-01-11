GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Çalık'ın refüjü aşarak toprak alanda sürüklendiği kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. MOBESE görüntülerinde Çalık'ın bir kamyonu geçtikten sonra kontrolden çıkarak tarlaya düştüğü görülüyor.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı