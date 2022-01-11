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Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:18 Son Güncelleme: 11.1.2022 14:53

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...

DHA
SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...

Son dakika haberine göre; Ahmet Çalık, nikah tarihi almak için gittiği Ankara'da trafik kazası geçirerek yaşamını yitirdi. Konyaspor'un yıldız oyuncusunun emniyet kemerinin takılı olmadığı, kemerin yerine toka takılı olduğu öne sürüldü. Türkiye'yi yasa boğan ölüm sonrası görgün tanıkları konuştu. Kaza anını anlatan tanıklardan Zeki Uğur, "Çok hızlıydı, beni geçmesi ile takla atması bir oldu" dedi. Öte yandan kaza görüntüleri de ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Konyaspor'un yıldız futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoolunun Gölbaşı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun saat 09.00 sıralarında kaza geçirdiği, cipinin kontrolden çıkarak taklalar attığı ve 135 metre sürüklendiği belirtildi. Kazayı görenler o anları çarpıcı ifadeler ile anlattı. Çalık'ın oldukça hızlı şekilde seyrettiği iddia edildi. Kazanın MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: KONYASPORLU AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

Ankara-Niğde yolunda 09.00 sıralarında meydana gelen kazada bir cip kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Cipin Konyasporlu stoper oyuncusu Ahmet Çalık'a ait olduğu öğrenildi. Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çalık'ın naaşı sağlık ekiplerince bölgeden alındı.

135 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Ahöet Çalık'ın aracının kontrolden çıktığı, refüjü aşarak tarlaya uçtuğu belirtiliyor. Çalık'ın aracının toprak alanda 135 metre sürüklendiği aktarıldı.

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİTMİŞ, EMNİYET KEMERİNİ TAKMAMIŞ

Çalık'ın dün antrenmana katıldığı, bugün ise nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. İddiaya göre, Çalık emniet kemerini takmamış, sesi engellemek için de kemer tokası taktı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Çalık'ın refüjü aşarak toprak alanda sürüklendiği kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. MOBESE görüntülerinde Çalık'ın bir kamyonu geçtikten sonra kontrolden çıkarak tarlaya düştüğü görülüyor.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
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