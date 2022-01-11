Konyaspor'un yıldız futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoolunun Gölbaşı mevkisinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun saat 09.00 sıralarında kaza geçirdiği, cipinin kontrolden çıkarak taklalar attığı ve 135 metre sürüklendiği belirtildi. Kazayı görenler o anları çarpıcı ifadeler ile anlattı. Çalık'ın oldukça hızlı şekilde seyrettiği iddia edildi. Kazanın MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı.
SON DAKİKA: KONYASPORLU AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ
Ankara-Niğde yolunda 09.00 sıralarında meydana gelen kazada bir cip kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Cipin Konyasporlu stoper oyuncusu Ahmet Çalık'a ait olduğu öğrenildi. Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çalık'ın naaşı sağlık ekiplerince bölgeden alındı.
135 METRE SÜRÜKLENMİŞ
Ahöet Çalık'ın aracının kontrolden çıktığı, refüjü aşarak tarlaya uçtuğu belirtiliyor. Çalık'ın aracının toprak alanda 135 metre sürüklendiği aktarıldı.
NİKAH TARİHİ ALMAYA GİTMİŞ, EMNİYET KEMERİNİ TAKMAMIŞ
Çalık'ın dün antrenmana katıldığı, bugün ise nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. İddiaya göre, Çalık emniet kemerini takmamış, sesi engellemek için de kemer tokası taktı.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Çalık'ın refüjü aşarak toprak alanda sürüklendiği kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. MOBESE görüntülerinde Çalık'ın bir kamyonu geçtikten sonra kontrolden çıkarak tarlaya düştüğü görülüyor.
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı