Son dakika: Ahmet Çalık’ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!

Konyaspor'un başarılı defans oyuncusu Ahmet Çalık, nikah günü almak için önceki gün sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Çalık Ankara-Niğde otoyolunun Gölbaşı mevkiinde 09.00 sıralarında refüjü aşarak tarlaya uçtu. Taklalar atan araçtan Ahmet Çalık'ın cansız bedeni çıktı. Genç oyuncunun emniyet kemerini takmadığı, ikaz sesini susturmak için de emniyet kemeri tokası taktığı iddia edildi. Çalık'ı hayattan koparan kazanın ise yollarda oluşan 'Aquaplaning-Hydroplaning' yani su birikintisi nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Yağışlı havalarda oluşan 'Su Yastığı' olarak da bilinen birikintilerin oluşturduğu tehlikleri A Haber ekibi sürüş deneyimi ile aktardı. Su birikintisindeki bir aracın, kuru zemindeki bir araca göre fren mesafesinin hayli uzadığı görülürken, aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği de görülüyor.