Son dakika: Ahmet Çalık’ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!

Konyaspor'un başarılı defans oyuncusu Ahmet Çalık, nikah günü almak için önceki gün sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Çalık Ankara-Niğde otoyolunun Gölbaşı mevkiinde 09.00 sıralarında refüjü aşarak tarlaya uçtu. Taklalar atan araçtan Ahmet Çalık'ın cansız bedeni çıktı. Genç oyuncunun emniyet kemerini takmadığı, ikaz sesini susturmak için de emniyet kemeri tokası taktığı iddia edildi. Çalık'ı hayattan koparan kazanın ise yollarda oluşan 'Aquaplaning-Hydroplaning' yani su birikintisi nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor. Yağışlı havalarda oluşan 'Su Yastığı' olarak da bilinen birikintilerin oluşturduğu tehlikleri A Haber ekibi sürüş deneyimi ile aktardı. Su birikintisindeki bir aracın, kuru zemindeki bir araca göre fren mesafesinin hayli uzadığı görülürken, aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği de görülüyor.
"MANEVRALARA ARAÇ CEVAP VERMEZ"
İleri Sürüş Uzmanı Tolga Baş, yağmurlu havalarda yollarda su yastıklarının oluşmasına dikkat çekti. Normalin üzerinde seyredilen hızlarda araçlar için kazanın kaçınılmaz olduğunu belirten Baş, Aquaplaning-Hydroplaning konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Baş, "Sizin direksiyon manevralarınıza araç cevap vermiyor. Yağmurlu havalarda su birikintilerine normalden de hızlı süratle girdiğimizde aracın lastiklerinin yer ile olan teması kesiliyor. Tutuş kaybı yaşıyoruz." dedi.
AYNI ANDA 60 KM HIZLA FRENE BASILDI! DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
İleri Sürüş Uzmanı Tolga Baş ve bir başka ileri sürüş uzmanı tarafından su yastığının yarattığı tehlike test edilerek de ortaya konuldu. İki araç aynı anda hareket etti. Araçlar 60 kilometre hıza ulaştıklarında aynı anda frene bastı. Su birikintisinde olan araç metrelerce kayarak sürüklenirken, su yastığına temas etmeyen araç frene hemen tepki vererek durdu.
AHMET ÇALIK'IN ÖLÜMÜNDE 'SU YASTIĞI' İDDİASI
Yıldız futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Çalık'ın ölümü sonrası yapılan ilk incelemelerde aracın su yastığına girerek kontrolden çıktığı görüşü üzerinde duruldu. Çalık'ın kazası sonrası yağışlı havalardaki 'Su Yastığı' tehlikesi bir kez daha gündeme gelmiş oldu.