Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya - Kaş açıklarında hareketlilik! AFAD verileri açıkladı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:42 Son Güncelleme: 24.02.2026 10:00

SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya - Kaş açıklarında hareketlilik! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz'de meydana gelen son dakika depremi! Antalya'nın Kaş ilçesi ve çevresinde endişe yarattı. AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının detayları açıklandı. Ayrıntılar geliyor!

SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! Antalya - Kaş açıklarında hareketlilik! AFAD verileri açıkladı
  • ABONE OL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! Antalya - Kaş açıklarında hareketlilik! AFAD verileri açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz