SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! Antalya - Kaş açıklarında hareketlilik! AFAD verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 09:28:23 sularında Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145.52 kilometre mesafede, açık denizde kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-24
Saat:09:28:23 TSİ
Enlem:35.01278 N
Boylam:28.88472 E
Derinlik:19.27 km
Detay:https://t.co/aOyKCp12bG
Depremin büyüklüğü 4.0 (Ml) olarak ölçülürken, yerin 19.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Derinliği nedeniyle kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilen sarsıntı, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.