SON DAKİKA! Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında saat 05.45'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10.34 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Muğla - Marmaris ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz Girit Adası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;