SON DAKİKA | Akın Gürlek duyurdu: Ankara’da dev operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleri koordineli çalışma gerçekleştirdi.

21 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. Çalışmalarda 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

EĞLENCE MEKANLARINA İNSAN TİCARETİ SORUŞTURMASI

Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 26'sı yakalanırken, yapılan çalışmalarda 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK: HER TÜRLÜ YOZLAŞMAYA KARŞI HUKUK İÇERİSİNDE KARARLILIKLA NEŞTER VURACAĞIZ

Başkentin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yumulmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız. Buradan açıkça ifade etmek isterim: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımız ile güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör