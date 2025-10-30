SON DAKİKA… Aksaray’da alkollü sürücü ve yakınları dehşet saçtı: Trafik polisine yumrukla saldırdılar!

Kaza ihbarı alan trafik ekipleri kaza mahalline gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici marifeti ile yoldan alınırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs aracın parçalarını toplamaya başladı. Bu sırada trafik polisleri sürücüden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen alkollü sürücü, o an polis ekiplerinden kaçmak istedi.

Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video