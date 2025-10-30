Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video
30.10.2025 | 08:57
Aksaray'da yoldan geçen ve park halindeki araçlara vurarak zarar veren ve olay yerine gelen polislere direnen şahıs, "Öldürün beni" diye bağırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Bir türlü sakinleşmeyen ve ekiplere direnen şahıs, gözaltına alınarak polis otosuna bindirilirken, bu sırada görevini yapan gazeteciye de küfürler yağdırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı zarar gören çok sayıda vatandaş olay yerindeki polis memurlarına şikayetçi olduklarını belirtti. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
