Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video 30.10.2025 | 08:57 Aksaray'da yoldan geçen ve park halindeki araçlara vurarak zarar veren ve olay yerine gelen polislere direnen şahıs, "Öldürün beni" diye bağırdı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü oluğu öğrenilen bir şahıs, cadde üzerinde park halindeki araçlara ve seyir halindeki araçlara saldırarak kiminin camını kırdı, kiminin kaportasına zarar verdi, kimi araç sürücülerinin de kaza yapmasına neden oldu. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Bu sırada şahıs vatandaşlara "Öldürsene abi beni" dedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı almaya çalıştı. Bu sırada polis memurlarını iten şahıs, "Öldür beni, silahın yok mu?" diye bağırırken, polis memurları şahsı sakinleştirmeye çalıştı.Bir türlü sakinleşmeyen ve ekiplere direnen şahıs, gözaltına alınarak polis otosuna bindirilirken, bu sırada görevini yapan gazeteciye de küfürler yağdırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı zarar gören çok sayıda vatandaş olay yerindeki polis memurlarına şikayetçi olduklarını belirtti. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.