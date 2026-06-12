SON DAKİKA... Aksaray’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü hayattan koparmıştı! Medine Şahin’in eşinin sözleri Türkiye’yi ağlattı...

7 Mart 2025 gecesi Ankara-Aksaray karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan Samet Şahin (25) idaresindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan gelen Mert Dilekçi idaresindeki 66 DC 611 plakalı otomobil çarpmış, kazada düğün hazırlığında olan Medine Şahin hayatını kaybederken, Arif Şahin (22) ise yaralanmıştı. Olay yerinden kaçıp 3 gün sonra yakalanan alkollü ve ehliyetsiz Mert Dilekçi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ancak 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Mert Dilekçi'nin daha öncede birçok kez alkollü araç kullanırken yakalanıp, hakkında işlem yapıldığı, ehliyetin de daimi olarak iptal edildiği ortaya çıkmıştı.
4 YIL 6 AY HAPİS
Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması yapılan Mert Dilekçi hakkında savcılık tarafından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep etmiş,. Mahkeme Dilekçi'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı.
'MEDİNE İLE BİRLİKTE BENDE ÖLDÜM'
Medine'nin hayat arkadaşı Samet Şahin kazanın ardından duygularını ilk kez SABAH'a anlattı. 19 Ocak 2025'te aile arasında nişan, iki gün sonrada nikah yaptıklarını belirten Şahin, 1 Ağustos'ta da düğün için hazırlandıklarını söyledi. Hayallerinin yarım kaldığını belirten Şahin, "İlk defa birinde kendimi görmüştüm. Ona olan hislerim sonsuza dek sürecek. Onu unutmak söz konusu bile olamaz. Onu severek ona veda etmek çok kötü. Bunu kelimelerle anlatamam. Ona kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Tüm bu olanlar rüya gibi. İlk günden beri inanmak istemiyorum. Medine'mi çok seviyorum. Ondan sonra bende yaşamıyorum" dedi.
'MEDİNE'NİM SAÇININ TENİNE BİLE DOKUNAMAZKEN BİRİ GELİP ONU BENDEN ALDI'
Kaza anını da anlatan Samet Şahin, "Eğlenerek gülerek gidiyorduk. Düğüne şu kadar kaldı gibi aramızda gün sayıyorduk. Sadece arkamdaki arabanın ışığını gördüm gerisini hatırlamıyorum. Elimi hemen sağ koltuğa attım ama baktığımda Medine'yi göremedim. Kendime gelip araçtan inince Medine metrelerce geride yerde yatıyordum. Medine diye bağırıp yanına gittim. Hayat arkadaşım, can yoldaşım öylece yerde yatıyordu. Bize bunu yapan, hayallerimizi yıkan kişi ise olay yerinden kaçtı. Sonra tutuklandı ama 2 ay sonra tahliye oldu.
Biz acımızı bile yaşayamazken o sürücü elini kolunu sallayarak gezdi. Bu benim için çok yaktı. Mahkeme 4 yıl 6 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezayı da anlayabilmek mümkün değil. Ehliyetsiz ve alkollü biri nasıl bu cezayı alabilir? Üstelik alkolden dolayı daha önce bir çok kez işlem görmüş. Benim içim hiçbir zaman soğumayacak. Ben sevdiğimi kaybetmişim. İstiyorum ki bu kişi başka insanlara zarar veremesin. Ben Medine'nim saçının tenine bile dokunamazken biri gelip onu benden aldı. Tek isteğim adalet yerini bulsun. Bunu için mücadele edeceğim" diye konuştu.