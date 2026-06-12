SON DAKİKA... Aksaray’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü hayattan koparmıştı! Medine Şahin’in eşinin sözleri Türkiye’yi ağlattı...

Biz acımızı bile yaşayamazken o sürücü elini kolunu sallayarak gezdi. Bu benim için çok yaktı. Mahkeme 4 yıl 6 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezayı da anlayabilmek mümkün değil. Ehliyetsiz ve alkollü biri nasıl bu cezayı alabilir? Üstelik alkolden dolayı daha önce bir çok kez işlem görmüş. Benim içim hiçbir zaman soğumayacak. Ben sevdiğimi kaybetmişim. İstiyorum ki bu kişi başka insanlara zarar veremesin. Ben Medine'nim saçının tenine bile dokunamazken biri gelip onu benden aldı. Tek isteğim adalet yerini bulsun. Bunu için mücadele edeceğim" diye konuştu.

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