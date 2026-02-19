Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Aksaray'da kan donduran olay! Eski eş çocuklarının gözü önünde dehşet saçtı! Cinayetin sebebi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 19.02.2026 12:23 Son Güncelleme: 19.02.2026 12:38

Aksaray’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Tolga Kuş, boşandığı eşi Kübra Kılıç ve yeğeni Zeynep Ayaz’ı çocuklarının gözü önünde hayattan kopardı. "Kıskançlık" bahanesiyle işlenen cinayetin ardından intihar eden şahsın arkasında bıraktığı dram Türkiye'yi yasa boğdu. İşte olayın perde arkası ve son dakika gelişmeleri...

DHA Yaşam
Aksaray'ın merkez mahallelerinden Büyük Bölcek'te dün akşam saat 20.00 sularında yankılanan silah sesleri, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.

AKSARAY BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ'NDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Bölcek Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, açık kapıdan içeri giren polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan üç kişiden Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜBRA KILIÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sırasında ağır yaralanan 31 yaşındaki iki çocuk annesi Kübra Kılıç, acil servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kılıç'ın bir süre önce kuaför salonunu kapattığı ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştığı öğrenildi.

"KISKANÇLIK" BAHANESİYLE GELEN KATLİAMIN DETAYLARI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeye göre, Tolga Kuş ve Kübra Kılıç 7 ay önce resmen boşanmıştı. Ancak Tolga Kuş'un, "kıskançlık" bahanesiyle eski eşini sürekli taciz ettiği iddia edildi. Olay günü eve giden zanlının, kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladığı ve kaçmaya çalışan baldızı Zeynep Ayaz'ı da sırtından vurduğu tespit edildi.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Yaşanan vahşetin en acı yanı ise olay anında evde bulunan 12 yaşındaki M.A.K. ve 4 yaşındaki A.K.'nin her şeye tanık olmasıydı. Anneleri ve kuzenlerinin gözleri önünde öldürülmesine şahit olan iki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak devlet korumasına verildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ VE CENAZE PROGRAMI

Yaşamını yitiren üç kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Adli Tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

