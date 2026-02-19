SON DAKİKA | Aksaray’da kan donduran olay! Eski eş çocuklarının gözü önünde dehşet saçtı! Cinayetin sebebi pes dedirtti

İKİ KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Yaşanan vahşetin en acı yanı ise olay anında evde bulunan 12 yaşındaki M.A.K. ve 4 yaşındaki A.K.'nin her şeye tanık olmasıydı. Anneleri ve kuzenlerinin gözleri önünde öldürülmesine şahit olan iki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak devlet korumasına verildi.