SON DAKİKA! Aksaray’da yer yarılıyor: 86 dev çukur tespit edildi, tehlike kapıya dayandı!

Nüfusunun büyük çoğunluğunun geçimini toprak ve hayvancılıktan sağladığı Aksaray'da, doğa alarm veriyor. Son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı, bölgeyi adeta bir "eleğe" çevirdi. Konya Ovası'ndan sonra Aksaray'da da sayıları hızla artan obruklar, bölge halkını ve üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor.
20 BİN KUYU SUYU ADETA İÇİYOR
Bölgedeki su krizinin perde arkasında çarpıcı rakamlar yatıyor. Türkiye'nin tarımsal üretiminde ilk 10'da yer alan kentte, yaklaşık 5 bini ruhsatlı, 15 bini ise kaçak olmak üzere toplam 20 bin su kuyusu bulunuyor. Eskiden yüzeye yakın seviyelerde bulunan suyun her geçen gün daha derine inmesi, toprağın altındaki boşlukların çökmesine zemin hazırlıyor.
Aydın, yer altı sularının beslenemediği her gün riskin arttığını belirterek şunları söyledi: "Bölgemizde şu ana kadar 86 obruk tespit edildi ve bunların 9 tanesi çok büyük ölçekli. Eğer su çekilmesi bu hızla devam ederse, obruk oluşumları kaçınılmaz olarak yerleşim yerlerine doğru ilerleyecektir. Bu durum çok büyük bir can ve mal güvenliği riski arz ediyor."
DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlara göre obruk oluşumlarını tamamen bitirmek şu anki şartlarda mümkün görünmese de, süreci yavaşlatmak ve durdurmak hala ihtimaller dahilinde. Özellikle su kullanımının sıkı denetim altına alınması ve kaçak kuyularla ilgili radikal adımlar atılması gerektiği belirtiliyor.