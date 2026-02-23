SON DAKİKA! Aksaray’da yer yarılıyor: 86 dev çukur tespit edildi, tehlike kapıya dayandı!

Aydın, yer altı sularının beslenemediği her gün riskin arttığını belirterek şunları söyledi: "Bölgemizde şu ana kadar 86 obruk tespit edildi ve bunların 9 tanesi çok büyük ölçekli. Eğer su çekilmesi bu hızla devam ederse, obruk oluşumları kaçınılmaz olarak yerleşim yerlerine doğru ilerleyecektir. Bu durum çok büyük bir can ve mal güvenliği riski arz ediyor."