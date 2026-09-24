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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:38 Son Güncelleme: 24.09.2026 12:04

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 20 tutuklama

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 20 tutuklama
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Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 20 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, tutuklamaya sevk edilen 22 zanlıdan 20'sinin tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

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SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 20 tutuklama
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