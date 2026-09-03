Son dakika | Alihan Kuriş suç örgütünden pes dedirten oyun! Operasyon sonrası da boş durmadılar: 206 kg altın için...

Adapazarı'ndaki iki katlı betonarme bina ve arsa üzerinde ise; 30 icrai haciz, 32 kamu haczi, iki ihtiyati haciz, iki ayrı ipotek yer aldı. MASAK verileri doğrultusunda hacizlerin hukuki sebebinin ve taşınmazlardaki hisselerin ekonomik değerinin asıl icra ve tapu dosyaları üzerinden inceleniyor.

BABAANNE NEVİN KURİŞ'TE 539 TAPU İŞLEMİ

Alihan Kuriş'in 22 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybeden babaannesi Nevin Kuriş'in tapu geçmişinde toplam 539 TAKBİS işlem kaydı bulundu. Nevin Kuriş'in geçmiş mal varlığı içerisinde; dükkânlı kargir evler, dört katlı betonarme bina ve arsası, daire ve dubleks mesken, çok sayıda arsa ve tarla, çayır ve yol, üzerinde iki, sekiz ve 18 dükkân bulunan arsalar, içerisinde kargir cami, çeşme, kuyu, ahşap ev ve mezarlar bulunan tarla gibi farklı nitelikte taşınmazlar yer aldı.

Nevin Kuriş'in adına kayıtlı taşınmazların önemli bir bölümünün daha önce yine miras ve intikal yoluyla çeşitli aile bireylerinden geldiği, sonrasında ise satış ve intikal işlemlerine konu olduğu belirlendi.

MİRAS ZİNCİRİ İKİ KEZ EL DEĞİŞTİ

Nevin Kuriş'in 2022 yılındaki vefatının ardından çok sayıda taşınmaz Mahmut Sabri Kuriş ve diğer mirasçılara geçti. Mahmut Sabri Kuriş'in de 29 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine aynı mal varlığının bir bölümü bu kez Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve diğer aile bireylerine intikal etti.

Böylece raporda; Nevin Kuriş → Mahmut Sabri Kuriş → Alihan Kuriş/Hilmi Tuna Kuriş şeklinde ilerleyen çok katmanlı bir mülkiyet zinciri ortaya çıktı. Taşınmazların kısa bir dönem içinde iki ayrı miras sürecinden geçmesi şüpheli bir işlem anlamına gelmemekle birlikte sonraki satışların tarihleri, gerçek bedelleri ve yeni maliklerin aileyle mali ilişkileri soruşturma bakımından önem taşıyor.