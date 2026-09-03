Son dakika | Alihan Kuriş suç örgütünden pes dedirten oyun! Operasyon sonrası da boş durmadılar: 206 kg altın için...

Son dakika! İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya'nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok ile anlaşarak medya kuruluşlarında tekzip yayımlatmaya ve içerikleri yayından kaldırmaya çalıştığı belirlendi.
Şirket kayıtlarına göre, Hilmi Tuna Kuriş'in Yılmaz Kimya'nın yönetiminde olduğu ifade ediliyor.
ALİHAN KURİŞ VE AİLESİNİN LÜKS YAŞAMI
Suç Örgütü lideri Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada, Kuriş ailesinin sahip olduğu yüksek değerli mal varlıkları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, kendisini dini cemaatin lideri ve kanaat önderi olarak konumlandıran Alihan Kuriş'in henüz 25 yaşındayken yaklaşık 3 yıl boyunca Porsche Carrera 4S marka lüks otomobil kullandığı tespit edildi.
Alihan Kuriş'in ayrıca "CADENCE D'EMM" isimli yarış atının sahibi olduğu belirlendi. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de "ASCOT" isimli yarış atının bulunduğu öğrenildi.
MAL VARLIKLARININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Kuriş ailesinin sahip olduğu yüksek değerli mal varlıkları ile bu varlıkların hangi kaynaklarla edinildiği soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Dini hassasiyetler ve aidiyetler üzerinden oluşturulan güvenin, aile üyelerinin sahip olduğu kişisel servet ve lüks yaşamla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu da araştırılıyor.
TAKİPÇİLERDEN SAĞLANAN KAYNAKLARLA BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında, söz konusu mal varlıklarının edinilmesinde takipçilerden sağlanan mali kaynakların kullanılıp kullanılmadığı ve elde edilen gelirlerle herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin, soruşturmanın mali boyutunun aydınlatılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek deliller doğrultusunda söz konusu iddialara ilişkin hukuki durum netlik kazanacak.
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş'in aile ve yakın çevresinin mali profili ayrıntılı şekilde incelendi.
MASAK tarafından 20 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporda; Alihan Kuriş'in yanı sıra eşi, anne ve babası, kardeşi, babaannesi ile eşinin anne, baba ve kardeşlerinin mal varlığı, banka hareketleri, araçları, şirket ortaklıkları ve taşınmaz devirleri araştırıldı.
Savcılığın talebinde, özellikle Alihan Kuriş ve yakınlarının 1 Ocak 2016 sonrasındaki zenginleşme ve mal varlığı değişimlerinin ortaya çıkarılması istendi.
YALNIZCA DÖRT İSİMDE 1.818 TAPU İŞLEM KAYDI
MASAK raporundaki en dikkat çekici tablo, aile fertlerinin TAKBİS kayıtlarında ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207, eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu.
Böylece yalnızca bu dört isim bakımından toplam 1.818 TAKBİS işlemine ulaşıldı. Söz konusu sayı, 1.818 ayrı taşınmaz bulunduğu anlamına gelmese de TAKBİS işlem kayıtlarında satış ve alımların yanı sıra miras intikali, tevhit, ifraz, cins değişikliği, elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, kat irtifakı ve kimlik düzeltme işlemleri de yer alıyor. Bu büyüklükteki hareketlilik, taşınmazların edinim ve devir zincirlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini adli makamların gündemine taşıyor.
ANNENİN TAPU TRAFİĞİ: 646 İŞLEM
Raporda en yüksek taşınmaz hareketliliğine sahip isimlerden biri Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş oldu. MASAK kayıtlarında Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in 646 ayrı tapu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. İşlemlerin kapsamı yalnızca mesken ve arsayla sınırlı kalmadı. Kayıtlarda; büro, dükkân, depolu dükkân, imalathane, kahvehane, lokanta, mesken, bahçeli kargir ev, zeytinli tarla, kuyulu tarla ve çeşitli arsalar yer aldı.
Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in taşınmazlarının bir bölümünü aile bireylerinden miras ve intikal yoluyla edindiği görüldü. İbrahim Hakkı Kuriş'ten "ahırı olan ahşap ev ve tarla" ile başka bir tarla; Mahmut Sabri Kuriş'ten arsa, daire, dubleks mesken ve tarla; Denizolgun ailesi mensuplarından da çeşitli mesken ve arsalar geçti.
Buna karşılık bazı taşınmazların Hıdır Öztürk, İbrahim Özaydın ve Sevil Denizel gibi üçüncü kişilere veya çeşitli şirketlere devredildiği tespit edildi.
TAŞINMAZLARDA HACİZ VE "MALİK BİZZAT GELMELİ" ŞERHİ
Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e ilişkin taşınmazlarda yer alan şerh ve tedbirler de dikkat çekti. Rapora göre bazı parseller üzerinde; 10 icrai haciz, 6 icrai haciz, dört ayrı ihtiyati tedbir, dört ayrı "malik bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz" kaydı bulunuyor. Bir başka parselde ise altı icrai haciz ile dört ihtiyati tedbir kaydı yer alıyor.
Bu görünüm, yüzlerce tapu işlemiyle birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazların hangi mali kaynaklarla edinildiği, devirlerin gerçek satışa dayanıp dayanmadığı ve işlem bedellerinin banka sisteminde karşılık bulup bulmadığı sorularını gündeme getiriyor.
ŞİRKET ORTAKLIKLARI DA RAPORDA
Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in yalnızca taşınmaz değil, şirket bağlantıları da MASAK raporuna yansıdı. Raporda; Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde yüzde 45, Er Sea İnşaat Anonim Şirketinde yüzde 6,29, Ardeniz Emlak Anonim Şirketinde yüzde 9,43, Fersah Denizcilik şirketinde yüzde 1 oranında ortaklık veya yöneticilik kayıtları bulundu.
Kayıtlardaki taşınmaz hareketleriyle şirket faaliyetleri arasında ekonomik bir bağ bulunup bulunmadığının şirket muhasebeleri, tapu bedelleri ve banka hareketleri üzerinden inceleniyor.
KAYINPEDER MUSTAFA KÖSEMUSUL'DA 426 GAYRİMENKUL İŞLEMİ
Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş'in babası Mustafa Kösemusul, raporda taşınmaz hareketliliği en yüksek ikinci isim olarak öne çıktı. Mustafa Kösemusul adına rapor tarihi itibarıyla üç taşınmaz bulunduğu, ancak geçmiş kayıtlarında toplam 426 gayrimenkul alış, satış ve devir işlemi yer aldığı tespit edildi.
Mevcut taşınmazlar arasında; Serdivan'da yaklaşık 53 bin 900 metrekarelik özel ormanda hisse, Adapazarı'nda iki katlı betonarme bina ve arsasının yüzde 50 hissesi, Rize'nin Çayeli ilçesinde tarla ve çalılık hissesi bulunuyor.
ÖZEL ORMAN HİSSESİNDE 84 İCRAİ HACİZ
Mustafa Kösemusul'un taşınmazları üzerindeki haciz ve şerh yoğunluğu raporun en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturdu. Özel orman niteliğindeki taşınmaz üzerinde; 84 icrai haciz, 30 kamu haczi, 3 ihtiyati haciz, satışa arz şerhi bulunduğu kaydedildi.
Adapazarı'ndaki iki katlı betonarme bina ve arsa üzerinde ise; 30 icrai haciz, 32 kamu haczi, iki ihtiyati haciz, iki ayrı ipotek yer aldı. MASAK verileri doğrultusunda hacizlerin hukuki sebebinin ve taşınmazlardaki hisselerin ekonomik değerinin asıl icra ve tapu dosyaları üzerinden inceleniyor.
BABAANNE NEVİN KURİŞ'TE 539 TAPU İŞLEMİ
Alihan Kuriş'in 22 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybeden babaannesi Nevin Kuriş'in tapu geçmişinde toplam 539 TAKBİS işlem kaydı bulundu. Nevin Kuriş'in geçmiş mal varlığı içerisinde; dükkânlı kargir evler, dört katlı betonarme bina ve arsası, daire ve dubleks mesken, çok sayıda arsa ve tarla, çayır ve yol, üzerinde iki, sekiz ve 18 dükkân bulunan arsalar, içerisinde kargir cami, çeşme, kuyu, ahşap ev ve mezarlar bulunan tarla gibi farklı nitelikte taşınmazlar yer aldı.
Nevin Kuriş'in adına kayıtlı taşınmazların önemli bir bölümünün daha önce yine miras ve intikal yoluyla çeşitli aile bireylerinden geldiği, sonrasında ise satış ve intikal işlemlerine konu olduğu belirlendi.
MİRAS ZİNCİRİ İKİ KEZ EL DEĞİŞTİ
Nevin Kuriş'in 2022 yılındaki vefatının ardından çok sayıda taşınmaz Mahmut Sabri Kuriş ve diğer mirasçılara geçti. Mahmut Sabri Kuriş'in de 29 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine aynı mal varlığının bir bölümü bu kez Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve diğer aile bireylerine intikal etti.
Böylece raporda; Nevin Kuriş → Mahmut Sabri Kuriş → Alihan Kuriş/Hilmi Tuna Kuriş şeklinde ilerleyen çok katmanlı bir mülkiyet zinciri ortaya çıktı. Taşınmazların kısa bir dönem içinde iki ayrı miras sürecinden geçmesi şüpheli bir işlem anlamına gelmemekle birlikte sonraki satışların tarihleri, gerçek bedelleri ve yeni maliklerin aileyle mali ilişkileri soruşturma bakımından önem taşıyor.
BABA MAHMUT SABRİ KURİŞ'TE 27 TAŞINMAZ, 207 İŞLEM
MASAK raporuna göre Mahmut Sabri Kuriş adına 27 taşınmaz, bunların 21'i üzerinde şerh veya haciz kaydı ve toplam 207 gayrimenkul işlemi bulunuyordu. Taşınmazlar arasında; ahşap iki ev ve tarla, çok sayıda arsa, daire ve dubleks mesken, üç adet üç katlı betonarme apartman ve arsası, dört katlı betonarme mesken ve arsası, üç katlı ofis ve işyeri, çeşitli tarla ve yol hisseleri yer alıyor.
Bir taşınmazda 38 icrai haciz, 72 kamu haczi ve çok sayıda ipotek kaydı; başka parsellerde ise onlarca icrai ve kamu haczi bulunduğu rapora yansıdı. Mahmut Sabri Kuriş'in ölümünün ardından bir Volkswagen Jetta'nın aynı tarihli kayıtlarla Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e devrine ilişkin kayıtlar da raporda yer aldı.
HİLMİ TUNA KURİŞ'TE PEŞ PEŞE İNTİKAL VE SATIŞ
Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in taşınmaz hareketleri özellikle 2024-2026 döneminde yoğunlaştı. Babasının ölümünden sonra Adapazarı ve Sultanbeyli'de çeşitli tarla ve arsaların Hilmi Tuna Kuriş'e intikal ettiği görüldü.
Kayıtlara göre 14 Şubat 2025 tarihinde aynı taşınmazlar üzerinde peş peşe; elbirliği mülkiyetinin sona erdirilmesi, hisse ve kimlik düzeltmesi, satış işlemleri gerçekleştirildi.
2670/6 parseldeki arsa aynı gün Hıdır Öztürk'e satıldı. Hilmi Tuna Kuriş, 29 Aralık 2025 tarihinde ise Üsküdar'da Osman Aslanali'den ahşap ev niteliğinde bir taşınmaz edindi. 2026 yılında aile kaynaklı yeni intikaller de devam etti.
İKİ AYRI EL KOYMA KARARI
Hilmi Tuna Kuriş'e ilişkin bazı taşınmazlar üzerinde; 8 icrai haciz, ihtiyati tedbirler, "malik bizzat gelmedikçe işlem yapılamaz" şerhi, iki ayrı el koyma kararı bulunduğu tespit edildi. Raporda Hilmi Tuna Kuriş'in bankacılık transfer trafiğinin de on milyonlarca liraya ulaştığı belirtildi.
Miras yoluyla geçen taşınmazların kısa süre içerisinde tevhit, mülkiyet düzenlemesi ve satış işlemlerine konu edilmesiyle mali hareketlerin birlikte değerlendirilmesi, soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
EŞİNİN MERCEDES'İNE ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN 2,4 MİLYON TL
Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına -babasının aksine- MASAK kayıtlarında gayrimenkul bulunmadı. Buna karşılık araç kayıtlarında; 2008 model Volkswagen Jetta, 2023 model Mercedes-Benz C 200 4MATIC yer aldı.
Seda Kuriş'in daha önce Audi Q2 sahibi olduğu ve bu aracı Eylül 2023'te devrettiği de belirlendi. Raporda Mercedes-Benz'in finansmanına ilişkin para hareketi özellikle dikkat çekti.
5 Eylül 2023 tarihinde Mehmet Özmen'den Seda Kuriş'in hesabına 2 milyon 406 bin 650 TL gönderildi. Aynı gün bunun 2 milyon 406 bin 344 TL'si Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'ye aktarıldı.
MASAK raporunda, harç ödemeleri dışında Seda Kuriş'in incelenen dönemdeki esas bankacılık hareketinin bu iki işlemden oluştuğu belirtildi.
Yaklaşık 2,4 milyon liralık otomobil bedelinin neden Mehmet Özmen tarafından karşılandığı ve taraflar arasındaki hukuki veya ticari ilişkinin ne olduğu soruşturmanın cevap aradığı konular arasında yer aldı.
AYNI GÜN BEŞ TARLA, GARAJDA İKİ LÜKS OTOMOBİL
Seda Kuriş'in kardeşi Ayşe Nur Bedir'in mali profilinde 2023 yılı dikkat çekici bir dönüm noktası oldu. Rapora göre Ayşe Nur Bedir'in banka işlem hacmi 2023 yılı itibarıyla önceki yıllara göre yaklaşık beş kat arttı.
Ayşe Nur Bedir adına beş ayrı tarla kaydı tespit edildi. Beş taşınmazın tamamı 2 Ekim 2023 tarihinde, aynı gün edinildi ve tüm işlemlerde karşı taraf olarak Fikri Kama yer aldı.
Taşınmazların toplam yüzölçümü yaklaşık 18 bin 700 metrekareye ulaştı. Beş parselin tamamında ihtiyati haciz ve kira şerhi; bazı parsellerde satışa arz şerhi, birinde ise 400 bin TL tutarında ipotek bulundu.
Ayşe Nur Bedir'in araç portföyünde; 2023 model Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG, 2024 model Volkswagen Golf yer aldı. Şirket kayıtlarında ise Tria Botanik ve Tarımsal Yatırım şirketinde yüzde 95, Armiteks Dokuma Tekstil'de yüzde 100 ortaklık görüldü.
Aynı tarihte alınan beş tarla, lüks araçlar, şirket ortaklıkları ve hesap hareketlerindeki beş katlık artışın kaynağının birlikte incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
MAL VARLIĞI YOK, 9,3 MİLYON LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ
Seda Kuriş'in annesi Zeynep Kösemusul adına herhangi bir şirket ortaklığı, araç veya gayrimenkul kaydına rastlanmadı. Buna rağmen 2016-2026 döneminde hesaplarına; 5,55 milyon TL'nin üzerinde para girişi, yaklaşık 3,8 milyon TL para çıkışı kaydedildi.
Toplam çift yönlü transfer hacmi 9,3 milyon TL'yi aştı. Hareketlilik özellikle 2024-2026 döneminde yoğunlaştı. 2024'te yaklaşık 1,6 milyon TL, 2025'te 1,9 milyon TL, 2026'nın incelenen bölümünde ise 1,5 milyon TL'nin üzerinde para girişi gerçekleşti.
Kayıtlı şirketi veya mal varlığı bulunmayan Zeynep Kösemusul'un hesaplarındaki paranın kaynağı, aile üyeleriyle karşılıklı transferler ve işlemlerin herhangi bir ekonomik faaliyete dayanıp dayanmadığı araştırılması gereken başlıklar arasında yer aldı.
ARAÇ AYNI GÜN SATILDI, 368 BİN TL PETROL ŞİRKETİNE GİTTİ
Seda Kuriş'in diğer kardeşi Yasemin Şimşek adına gayrimenkul kaydı bulunmadı. 2017-2026 döneminde banka hesaplarında yaklaşık; 653 bin TL giriş, 635 bin TL çıkış gerçekleşti.
11 Ekim 2021 tarihindeki işlemler ise dikkat çekti. Aynı gün; Volkswagen Golf, Neşat Salih'e devredildi, Neşat Salih'ten Yasemin Şimşek'e 124 bin 700 TL geldi, Özön Petrol Petrol Ürünleri Otomobil Nakliye İnşaat şirketine iki işlemde toplam 368 bin TL gönderildi.
İşlemlerin araç değişimi veya yeni araç alımıyla ilişkili olabileceği değerlendirilse de araç satış bedeli, yeni araç bedeli ve banka hareketlerinin belgelerle eşleştirilmesi gerektiği belirtildi.
MERVE KÖSEMUSUL'DA AİLE VE ŞİRKETLER ARASINDA PARA DOLAŞIMI
Seda Kuriş'in kardeşi Merve Kösemusul adına şirket ortaklığı, araç veya gayrimenkul kaydı bulunmadı. Buna rağmen 2018-2026 dönemindeki banka hesaplarında; yaklaşık 922 bin TL giriş, yaklaşık 717 bin TL çıkış tespit edildi.
Hesap hareketlerinde aile bireyleri ve aileyle bağlantılı şirketler öne çıktı. Armiteks Dokuma Tekstil'den 2024-2026 döneminde düzenli para girişleri; Ayşe Nur Bedir, Mustafa Kösemusul ve Zeynep Kösemusul ile çift yönlü transferler görüldü.
Merve Kösemusul'un Armiteks Dokuma Tekstil'de çalışan olarak kayıtlı olduğu görülmekle birlikte, maaş ve diğer ödemelerin niteliğinin, aile içi transferlerden ayrıştırılarak incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
MASAK RAPORUNDA ÜÇ ANA MAL VARLIĞI KÜMESİ
Ailenin mali profili birlikte değerlendirildiğinde üç ayrı yapı öne çıkıyor:
Birinci grupta, Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile Mustafa Kösemusul'un yüzlerce tapu işlemine ulaşan taşınmaz hareketliliği yer alıyor. İkinci grupta, Nevin Kuriş'ten Mahmut Sabri Kuriş'e, oradan Alihan ve Hilmi Tuna Kuriş'e uzanan kuşaklar arası mülkiyet zinciri bulunuyor.
Üçüncü grupta ise Seda Kuriş, Ayşe Nur Bedir, Zeynep Kösemusul, Yasemin Şimşek ve Merve Kösemusul'un taşınmaz, lüks araç ve banka hareketleri öne çıkıyor.
DOSYANIN CEVAP BEKLEYEN SORULARI
MASAK raporundaki kayıtların ardından soruşturmada şu sorular önem kazandı:
Aile içi ve üçüncü kişilere yapılan taşınmaz devirlerinin gerçek bedelleri neydi? Bu bedeller banka hesaplarına girdi mi? Yüzlerce tapu işlemi hangi ekonomik faaliyete dayanıyordu? Lüks otomobiller hangi kaynakla finanse edildi? Seda Kuriş'in Mercedes-Benz'inin bedelini gönderen Mehmet Özmen ile aile arasındaki ilişki neydi? Aynı gün alınan beş tarlanın bedeli nasıl karşılandı? Kayıtlı mal varlığı bulunmayan kişilerin hesaplarındaki milyonluk para hareketleri hangi gelir veya ticari faaliyetten kaynaklandı?
Soruşturma kapsamında banka dekontları, tapu işlem dosyaları, satış bedelleri, şirket bilançoları, vergi beyannameleri ve araç ödeme kayıtlarının karşılaştırılması bekleniyor. Yüzlerce tapu işlemi, ardışık aile içi devirler, üçüncü kişilerce finanse edilen lüks araçlar ve görünür mal varlığıyla uyuşmayan hesap hareketleri, mal varlığının gerçek kaynağı ve gerçek faydalanıcılarının belirlenmesi bakımından soruşturmanın en önemli mali izlerini oluşturuyor.
Nihai hukuki değerlendirme; MASAK verileri, banka ve tapu kayıtları ile savcılık tarafından toplanan diğer deliller birlikte incelendikten sonra yapılacak.