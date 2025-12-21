Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Almanya’da bahis baronu Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı! 'Daltonlar' bağlantısı...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 11:06 Son Güncelleme: 21.12.2025 11:25

Berlin’de korku dolu anlar… Almanya genelinde çok sayıda restoran ve oyun salonu bulunan, kamuoyunda “Kürt Mehmet” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran, Berlin’deki villasına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, saldırının organize suç gruplarıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Kaplankıran, villasının yatak odasında dinlendiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce evine gelişigüzel ateş açıldı.

VİLLAYA 20 EL ATEŞ EDİLDİ

Kaplankıran'ın, saldırı sırasında eşine ve çocuklarına saklanmaları yönünde uyarıda bulunduğu ve hemen polise haber verdiği öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve özel tim sevk edildi.

AİLE KURTULDU, SALDIRGANLAR KAÇTI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede villaya yaklaşık 20 el ateş edildiği belirlendi. Saldırıda Mehmet Kaplankıran ve ailesinin şans eseri yara almadığı açıklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Alman polisi, saldırının geçtiğimiz ekim ayında Kaplankıran'ın en yakın isimlerinden Serdar Günay'ın sokak ortasında öldürülmesi ve Daltonlar grubu ile yaşanan silahlı çatışmayla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Organize suç ihtimali üzerinde duran yetkililer, saldırganların yakalanması için özel ekipler görevlendirdi.

500 BİN EURO ÖDÜL AÇIKLAMASI

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin euro ödül vereceğini duyurdu. Kaplankıran'ın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Kaplankıran, geçtiğimiz mayıs ayında Berlin'de 2 bin kişinin katıldığı lüks bir parti düzenlemiş, etkinliğe Hells Angels'ın önde gelen isimlerinden Frank Hanebuth'un da katılması kamuoyunda dikkat çekmişti. Söz konusu gece, "güç gösterisi" olarak yorumlanmıştı.

