SON DAKİKA: Almanya’da bahis baronu Mehmet Kaplankıran’ın villasına silahlı saldırı! ’Daltonlar’ bağlantısı...

Olay, Almanya'nın başkenti Berlin'de sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Kaplankıran, villasının yatak odasında dinlendiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce evine gelişigüzel ateş açıldı.
VİLLAYA 20 EL ATEŞ EDİLDİ
Kaplankıran'ın, saldırı sırasında eşine ve çocuklarına saklanmaları yönünde uyarıda bulunduğu ve hemen polise haber verdiği öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve özel tim sevk edildi.
DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Alman polisi, saldırının geçtiğimiz ekim ayında Kaplankıran'ın en yakın isimlerinden Serdar Günay'ın sokak ortasında öldürülmesi ve Daltonlar grubu ile yaşanan silahlı çatışmayla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Organize suç ihtimali üzerinde duran yetkililer, saldırganların yakalanması için özel ekipler görevlendirdi.
500 BİN EURO ÖDÜL AÇIKLAMASI
Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin euro ödül vereceğini duyurdu. Kaplankıran'ın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU
Mehmet Kaplankıran, geçtiğimiz mayıs ayında Berlin'de 2 bin kişinin katıldığı lüks bir parti düzenlemiş, etkinliğe Hells Angels'ın önde gelen isimlerinden Frank Hanebuth'un da katılması kamuoyunda dikkat çekmişti. Söz konusu gece, "güç gösterisi" olarak yorumlanmıştı.