Son dakika: Ankara Başsavcılığı’nda yeni dönem: Başsavcı vekillerinin görevleri belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan "Genel Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge ve İş Bölümü" ile Cumhuriyet başsavcı vekillerinin görev alanları yeniden belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in kaleme aldığı önsözde, adli iş ve işlemlerin hukuka ve adalete uygun, süratli ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla çalışma esaslarının güncellendiği vurgulandı.

Başsavcı Çelik, Cumhuriyet savcılarının üstlendikleri görev ve sorumlulukların uyuşmazlıkların makul sürede ve hakkaniyete uygun biçimde çözülmesinde kritik rol oynadığını belirterek, vatandaşların adalet sisteminden beklentilerinin karşılanmasının temel öncelik olduğunu ifade etti.

Önsözde ayrıca, Ankara Adliyesi'ndeki yoğun iş hacmi ve Cumhuriyet savcısı sayısı dikkate alınarak koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla savcılarla ve bürolar özelinde toplantıların sürdürüleceği belirtildi. Çelik, "Adil yargılamayı ve hukukun üstünlüğünü hep birlikte sağlayacağız" mesajını vererek tüm yargı mensuplarına yeni dönemde başarılar diledi.

HALİL MAÇKAYA UZLAŞTIRMA, MUHABERE VE SERİ MUHAKEMEDEN SORUMLU

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Maçkaya; Uzlaştırma İşlemleri Bürosu, Muhabere Bürosu ve Seri Muhakeme İşlemleri Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olacak. Maçkaya ayrıca bağlı bürolardaki personelin denetimi, nöbet organizasyonları, izin ve disiplin işlemlerini de yürütecek.

ALPER TÜRKÖZMEN'E MÜRACAAT, NÖBET VE HSK DOSYALARI EMANET

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Türközmen; Müracaat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu, Ön Büro, Spor Suçları Soruşturma Bürosu, HSK Soruşturma Bürosu, Bakanlık Muhabere Bürosu ve HSK Muhabere Bürosu'ndan sorumlu olacak. Türközmen ayrıca savcı nöbet listelerini hazırlayacak, ağır cezalık suç soruşturmalarının takibini yapacak ve mülhakat adliyelerle koordinasyonu sağlayacak.

MUHARREM SONGÜR'E GENEL SORUŞTURMA VE YARGININ ETKİNLİĞİ GÖREVİ

Muharrem Songür, Genel Soruşturma Bürosu'nda görev yapan 28-54 sıra numaralı Cumhuriyet savcılarının hazırladığı kararları inceleyecek. Ayrıca Yargının Etkinliği Bürosu, Talimat Bürosu ile Esas ve Karar Bürolarının işleyişini yönetecek.

NAMIK KEMAL SALTIK BİLİŞİM VE FAİLİ MEÇHUL DOSYALARINI YÖNETECEK

Namık Kemal Saltık, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile Zamanaşımı ve Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerini yürütecek.

HAMZA YOKUŞ'A KANUN YOLLARI BÜROSU EMANET

Hamza Yokuş, Genel Soruşturma Bürosu'nun 55-82 sıra numaralı savcılarının işlemlerini denetleyecek. Ayrıca Kanun Yolları Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olacak; itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına bozma taleplerini inceleyecek.

CEZA İNFAZ KURUMLARININ KOORDİNASYONU VURAL BALCI'DA

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Ankara ve Sincan'daki F Tipi, L Tipi, T Tipi, yüksek güvenlikli, kadın, çocuk ve açık ceza infaz kurumlarının denetiminden sorumlu olacak. Balcı; cezaevlerinin güvenliği, disiplin uygulamaları, aramalar, sayımlar, yangın güvenliği, firarların önlenmesi ve denetimli serbestlik işlemlerini koordine edecek. Ayrıca İlamat İnfaz, Denetimli Serbestlik İnfaz ve Yakalama Bürolarının tüm işleyişini yönetecek.

EŞREF ÇAĞDAŞ BAL BASIN SUÇLARI VE KABAHATLERDEN SORUMLU

Eşref Çağdaş Bal; Basın Suçları Soruşturma Bürosu, İdari Yaptırım ve Kabahatler Bürosu ile Genel Soruşturma Bürosu'nun 83-108 sıra numaralı savcılarının çalışmalarını denetleyecek.

VEYSEL KAÇMAZ'A AVUKAT, NOTER VE ADLİ EMANET GÖREVİ

Veysel Kaçmaz; Avukat ve Noter Suçları ile Özel Soruşturma Bürosu, İcra ve İflas Daireleri ile Noter Daireleri Denetim ve Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak. Kaçmaz ayrıca Ankara Noter Odası kararlarını inceleyecek, noterlik denetimlerini koordine edecek ve Adli Emanet Bürosu işlemlerini yönetecek.

EKREM KARADERE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK DOSYALARINI YÖNETECEK

Ekrem Karadere, 1 No'lu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan 1-19 sıra numaralı Cumhuriyet savcılarının işlemlerini inceleyecek ve bürodaki evrak dağılımını koordine edecek.

MELİH ALADAĞ GENEL SORUŞTURMA BÜROSU'NUN İLK GRUBUNDAN SORUMLU

Melih Aladağ, Genel Soruşturma Bürosu'nda görev yapan 1-27 sıra numaralı Cumhuriyet savcılarının hazırladığı iddianame ve kararları inceleyecek, soruşturma evraklarının dağılımını yönetecek.

DR. ARİF NACİ SUCUOĞLU ADLİYENİN İDARİ KOORDİNASYONUNU YÜRÜTECEK

Dr. Arif Naci Sucuoğlu; Arşiv Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Bürosu, Adli Tıp Grup Başkanlığı ile İdari İşler birimlerinden sorumlu olacak. Ayrıca araç filosu, güvenlik hizmetleri, yangın tedbirleri, lojmanlar, yemekhaneler, servis hizmetleri, kütüphane ve mal-hizmet alımları gibi geniş bir idari alanın koordinasyonunu üstlenecek.

SEYHAN KÖSEOĞLU ÖZBEK KADIN VE ÇOCUK MAĞDURLARA YÖNELİK BİRİMLERİ KOORDİNE EDECEK

Seyhan Köseoğlu Özbek; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nu yönetecek. Ayrıca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri faaliyetleri ile Çocuk İzlem Merkezi koordinasyonundan sorumlu olacak.

AHMET AKDENİZ'E MEMUR VE PARLAMENTER SUÇLARI DOSYALARI

Ahmet Akdeniz; Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosu ile Duruşma Savcıları Bürosu'nu yönetecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayacak.

ESRA GÜL CAN ÇOCUK, EĞİTİM VE BİLGİ EDİNME BÜROLARINI YÖNETECEK

Esra Gül Can; Çocuk Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu ile Staj ve Eğitim Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olacak.

SERKAN BAŞARAN'A ASKERİ, VERGİ VE FİKRİ HAKLAR DOSYALARI

Serkan Başaran; Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu, Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Fikri ve Sınaî Haklar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak.

GAMZE ALMALI 1 NOLU TERÖR SUÇLARI BÜROSU'NUN BİR BÖLÜMÜNÜ DENETLEYECEK

Gamze Almalı, 1 No'lu Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan belirli Cumhuriyet savcılarının düzenlediği iddianame ve kararları inceleyecek.

NURİ CAVCAV'A KAÇAKÇILIK, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR

Nuri Cavcav; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tüm işleyişini koordine edecek.

BURAK AKGUŞ ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİNDEN SORUMLU OLACAK

Burak Akguş, 2 No'lu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki savcıların işlemlerini denetleyecek. Ayrıca Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Bürosu'nun tüm faaliyetlerini yönetecek ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayacak.

AHMET ŞAHİN TERÖRÜN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARINA BAKACAK

Ahmet Şahin, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun tüm iş ve işlemlerinden sorumlu olacak.

ÖMER ÖRÜCÜ'YE TERÖR, ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE MEDYA İLETİŞİMİ GÖREVİ

Ömer Örücü; 1 No'lu Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki belirli savcıların hazırladığı dosyaları inceleyecek. Bunun yanında Tanık Koruma ve Teknik İşlemler Bürosu, Medya İletişim Bürosu, Terör Suçları Ön Bürosu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tüm faaliyetlerini yönetecek. Ayrıca Ankara Adliyesi'nin genel koordinasyonunu sağlayacak.

YENİ İŞ BÖLÜMÜNÜN HEDEFİ ETKİNLİK VE KOORDİNASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni çalışma yönergesiyle birlikte soruşturma, infaz, terör, ekonomik suçlar, bilişim suçları, aile içi şiddet, çocuk suçları, uluslararası adli iş birliği ve idari hizmetler gibi birçok alanda görev ve sorumluluklar detaylı şekilde dağıtıldı. Yeni yapı ile birlikte iş yükünün dengelenmesi, uzmanlaşmanın artırılması ve adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması hedefleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör