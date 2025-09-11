SON DAKİKA ANKARA DEPREM: 11 Eylül 2025 Ankara’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?

Başkent Ankara depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Kalecik olan depremin detaylarını paylaştı. Şehirde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından "Ankara'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?" soruları gündeme geldi. İşte son dakika Ankara depremi detayları.
Ankara'da sabah saat: 08.24'te, Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
