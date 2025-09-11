Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA ANKARA DEPREM: 11 Eylül 2025 Ankara’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 08:39 Son Güncelleme: 11.9.2025 08:44

Son dakika Ankara deprem haberiyle güne başladı. AFAD verilerine göre merkez üssü Kalecik olan deprem, kent genelinde hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar "Ankara’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ankara depremine dair son dakika gelişmeleri…

Başkent Ankara depremle sallandı. AFAD, merkez üssü Kalecik olan depremin detaylarını paylaştı. Şehirde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından "Ankara'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?" soruları gündeme geldi. İşte son dakika Ankara depremi detayları.

BAŞKENT DEPREM İLE SALLANDI!

Ankara'da sabah saat: 08.24'te, Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD DEPREMİ DUYURDU!

AFAD verilerine göre Ankara Kalecik'te saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2025-09-11
Saat:08:24:32 TSİ
Enlem:40.24556 N
Boylam:33.42361 E
Derinlik:11.08 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

