SON DAKİKA: Ankara Haymana’da köy kahvehanesinde pompalı tüfek dehşeti! Saldırı anı kamerada

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde sakin bir gün, eli silahlı bir şahsın kahvehaneye girmesiyle kabusa döndü. Edinilen bilgilere göre, elinde pompalı tüfekle içeri giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kahvehanedekilere bağırmaya başladı. İçerideki vatandaşlar büyük panik yaşarken, saldırganın hedefinin ne olduğu henüz belirlenemedi.

ARBEDE SIRASINDA SİLAH ATEŞ ALDI

Saldırganın bağırması üzerine kahvehanede bulunan cesur bir vatandaş, duruma müdahale etmek istedi. Şahsın elindeki tüfeği almaya çalışan vatandaş ile saldırgan arasında sert bir arbede yaşandı. Boğuşma sırasında pompalı tüfek aniden ateş aldı. Silahın patlamasıyla kahvehanedekiler kendilerini korumaya çalışırken, kurşunların kimseye isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Silahın ateş almasının ardından kahvehanede bulunan diğer vatandaşlar da yardıma koştu. El birliğiyle saldırganı alt eden köylüler, şahsı etkisiz hale getirerek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, saldırganı gözaltına alarak silahına el koydu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırganın neden böyle bir eyleme kalkıştığı ve kahvehaneye neden baskın yaptığı araştırılıyor. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise soruşturma dosyasına eklendi.