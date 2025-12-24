Son dakika: Ankara'da düşen jetin enkazına ilk ulaşan vatandaşlar anlattı: "Duvara çarpar gibi ses geldi"

Düşen jetin enkazına ilk ulaşanlardan biri olan Ömer Lütfü Ünal isimli vatandaş, yaşananları anlattı. Ünal olay anında büyük bir ses geldiğini belirterek, "Büyük bir sallantı oldu, herkes deprem zannetti ilk başta. İnsanlar daha sonra uçak düştüğünü belirtti. Biz de vatandaş olarak yardımcı olmak için geldik. Daha yeri tespit edilmemişken, yürüyerek ilk 30 kişi birlikte enkazı bulduk. Yakıt kokusu ve uçak parçaları vardı, daha sonra jandarma ekipleri aramda bulunarak enkazdakilere yardımcı olmaya çalıştı. Yollar da çamurdu itfaiye ve ambulans gelemedi. Ufak ufak et parçaları vardı, tarlalara yayılmış, uçak artık nasıl düştüyse. Tam bir enkaz da yoktu. Uçağın gövdesi falan hep paramparça, tamamen araziye yayılmış. Herhangi bir vücut da yoktu, sadece parçalar mevcuttu." dedi.

Görgü tanıkları Ankara'daki uçak kazasını anlattı