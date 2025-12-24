Son dakika: Ankara'da düşen jetin enkazına ilk ulaşan vatandaşlar anlattı: "Duvara çarpar gibi ses geldi"

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan özel jetin kalkıştan kısa bir süre sonra irtibatı kesildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu jetin Haymana civarında düştüğü tespit edildi.
Konuya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelirken, Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
ENKAZA ULAŞILDI
Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu özel jetin düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde ulaşıldı.
LİBYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA: "5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya'ya dönüş sırasında Ankara'da düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki kişilerin, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü ve keder duyuyoruz" dedi. Dibeybe, heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve üst düzey askeri yetkililer ile içeren başarılı bir resmi ziyareti tamamladığını ancak ülkesinin bu trajik olayla sarsıldığını kaydetti.
Dibeybe, kazada hayatını kaybedenlerden övgüyle bahsederek, kazanın koşullarını ortaya çıkarmak için Türkiye ile ortak bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu. Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu.
Düşen jetin enkazına ilk ulaşanlardan biri olan Ömer Lütfü Ünal isimli vatandaş, yaşananları anlattı. Ünal olay anında büyük bir ses geldiğini belirterek, "Büyük bir sallantı oldu, herkes deprem zannetti ilk başta. İnsanlar daha sonra uçak düştüğünü belirtti. Biz de vatandaş olarak yardımcı olmak için geldik. Daha yeri tespit edilmemişken, yürüyerek ilk 30 kişi birlikte enkazı bulduk. Yakıt kokusu ve uçak parçaları vardı, daha sonra jandarma ekipleri aramda bulunarak enkazdakilere yardımcı olmaya çalıştı. Yollar da çamurdu itfaiye ve ambulans gelemedi. Ufak ufak et parçaları vardı, tarlalara yayılmış, uçak artık nasıl düştüyse. Tam bir enkaz da yoktu. Uçağın gövdesi falan hep paramparça, tamamen araziye yayılmış. Herhangi bir vücut da yoktu, sadece parçalar mevcuttu." dedi.
Görgü tanıkları Ankara'daki uçak kazasını anlattı
"DUVARA ÇARPAR GİBİ SES GELDİ"
Bir başka vatandaş Bülent Yapıcı ise yaşanan o anları, "20.40 civarıydı, biz kıraathanede oturuyorduk. Duvara çarpar gibi bir ses geldi. Daha sonra dediler jet düşmüş." ifadeleriyle anlattı.
Yine çevre sakinlerinden Hasan Taner konuya ilişkin olarak dehşet anlarını anlattı. Büyük bir patlama sesi geldiğini belirten Taner, "Arabalara bindik geldik, arkadaşlarla birlikte, enkazdakilerin hepsi paramparça olmuş." dedi. Düşen jetin enkazına tanık olan Emrah Öztek ise, "Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Allah rahmet eylesin cesetlerin parçaları vardı sadece, güvenlik önlemleri de alınınca bizi oradan çıkardılar." ifadelerinde bulundu.