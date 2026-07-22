Son Dakika | TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri Sincan’da düştü: 2 personel yaralandı

Saat 10.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'nde, jandarma sorumluluk bölgesinde TUSAŞ'tan havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

2 PERSONEL YARALANDI



Helikopterde bulunan TUSAŞ personeli Emekli Albay Yasa Özden Bakkal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun kazada yaralandığı öğrenildi.

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OLAY YERİNDE KALP MASAJI YAPILDI



İlk belirlemelere göre, yaralılardan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ambulansla hastaneye sevk edilirken, TUSAŞ personeli Yasa Özden Bakkal'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı bildirildi. Her iki personelin de yaralı olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Kazanın ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı. Komando, JASAT, İstihbarat, Kriminal ve Asayiş ekipleri olay yerine sevk edilerek çevre güvenliğini sağladı ve inceleme başlattı. Helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin resmi makamların yapacağı açıklama bekleniyor.