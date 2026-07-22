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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:35 Son Güncelleme: 22.07.2026 11:06

Son Dakika | TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri Sincan’da düştü: 2 personel yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde TUSAŞ’a ait eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki personel yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Son Dakika | TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri Sincan’da düştü: 2 personel yaralandı
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Saat 10.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'nde, jandarma sorumluluk bölgesinde TUSAŞ'tan havalanan R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

2 PERSONEL YARALANDI

Helikopterde bulunan TUSAŞ personeli Emekli Albay Yasa Özden Bakkal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun kazada yaralandığı öğrenildi.

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OLAY YERİNDE KALP MASAJI YAPILDI

İlk belirlemelere göre, yaralılardan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ambulansla hastaneye sevk edilirken, TUSAŞ personeli Yasa Özden Bakkal'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldığı bildirildi. Her iki personelin de yaralı olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı. Komando, JASAT, İstihbarat, Kriminal ve Asayiş ekipleri olay yerine sevk edilerek çevre güvenliğini sağladı ve inceleme başlattı. Helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin resmi makamların yapacağı açıklama bekleniyor.

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Son Dakika | TUSAŞ’a ait eğitim helikopteri Sincan’da düştü: 2 personel yaralandı
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