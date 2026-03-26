SON DAKİKA: Ankara’da minik Efe pitbull dehşeti yaşamıştı! Acılı baba konuştu: Oğlum süpürge sesinden bile korkuyor...

APARTMAN GİRİŞİNDE KABUS DOLU ANLAR
Önce 5 yaşındaki Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi hedef alan saldırgan hayvan, küçük çocuğun yüzünde derin yaralar açtı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kardeşler, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"POLİS OLMAK İSTESE OLAMAYACAK"
Saldırının ardından çocuklarını psikolojik travmadan uzaklaştırmak için memleketi Iğdır'a gönderen baba Adem Öztürk, oğlunun yüzündeki izin kalıcı olmasından endişe ediyor. Adli tıp raporlarına yansıyan yaralanmanın ciddiyetine dikkat çeken acılı baba, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi duruyor. Teknoloji ilerledi, tüm imkanları zorlayacağız ama bu iz onun önüne büyük bir engel olarak çıkacak. İleride polis olmak isterse, yüzündeki bu yara yüzünden hayallerine veda etmek zorunda kalabilir."
YASAKLI IRK İÇİN 3 YIL HAPİS TALEBİ
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu köpeğin daha önce de site sakinleri tarafından şikayet edildiği ve yönetim tarafından beslenmesinin yasaklandığı belirlendi. Savcılık, köpeğin ağızlıksız gezdirilmesini ve daha önce de benzer ihbarlar bulunmasını göz önünde bulundurarak, sahip Tuğçe Ö.E. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
TRAVMA DİNMİYOR: SÜPÜRGE SESİNDEN BİLE KORKUYORLAR
Çocukların yaşadığı psikolojik yıkımı anlatan baba Öztürk, 5 yaşındaki kızı Doğa'nın durumunun kritik olduğunu belirtti. "Şu an çocuk çamaşır makinesinin veya süpürgenin sesinden bile korkup kaçıyor" diyen baba, nisan ayında görülecek duruşmada adaletin yerini bulmasını bekliyor. Küçük Efe'nin estetik operasyonları için ise doktorlar en az 1-2 yıl beklenmesi gerektiğini ifade etti.