SON DAKİKA: Ankara’da minik Efe pitbull dehşeti yaşamıştı! Acılı baba konuştu: Oğlum süpürge sesinden bile korkuyor...

"POLİS OLMAK İSTESE OLAMAYACAK"

Saldırının ardından çocuklarını psikolojik travmadan uzaklaştırmak için memleketi Iğdır'a gönderen baba Adem Öztürk, oğlunun yüzündeki izin kalıcı olmasından endişe ediyor. Adli tıp raporlarına yansıyan yaralanmanın ciddiyetine dikkat çeken acılı baba, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumun yüzündeki yara kalıcı olacak gibi duruyor. Teknoloji ilerledi, tüm imkanları zorlayacağız ama bu iz onun önüne büyük bir engel olarak çıkacak. İleride polis olmak isterse, yüzündeki bu yara yüzünden hayallerine veda etmek zorunda kalabilir."