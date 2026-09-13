Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:24 Son Güncelleme: 13.09.2026 14:45

SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

SON DAKİKA… İstanbul’dan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanı alevler sararken gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
  • ABONE OL

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırında bulunan Işık Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bölgeye Ankara ve Çankırı'dan orman, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı söndürme çalışmalarına helikopterle de havadan destek verildi.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek büyümesi önlendi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ÇANKIRI #ORMAN YANGINI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA