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SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:24Son Güncelleme: 13.09.2026 14:45
SON DAKİKA… Ankara’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
SON DAKİKA… İstanbul’dan sonra Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanı alevler sararken gökyüzünü dumanlar kapladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor. İşte detaylar…