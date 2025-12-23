SON DAKİKA | Falcon-50 tipi jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu

Son dakika haberleri... Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir iş jeti kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu.
Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyordu. Kaza nedeniyle Ankara hava sahası bir süre uçuşlara kapatıldı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: SAAT 20.52'DE İRTİBAT KESİLDİ
İçişleri Bakanı Ali yerlikaya kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Yerlikaya yaptığı başka bir açıklamada ise "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." dedi.
İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Uçağın düşme anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası şiddetli bir ses ve patlama yaşandığı görüldü.
RADARDAKİ SON GÖRÜNTÜSÜ
Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sona düşen uçağın radardaki son görüntüleri kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:
"Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
İletişim Başkanı Duran, NSosyal'deki hesabından Haymana'da düşen özel jetle ilgili açıklamada bulundu.
"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan bir özel jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:
"Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."
LİBYA'DAN AÇIKLAMA
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe: Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık.
Düşen jetin enkazına ilk ulaşan vatandaşlar anlattı!
GÖRGÜ TANIĞI YAŞADIKLARINI ANLATTI
Kazaya ilişkin gördüklerini anlatan Ömer Lütfü Ünal, "Büyük bir ses geldi, büyük bir sallantı oldu, herkes deprem zannetti ilk başta. İnsanlar daha sonra uçak düştüğünü belirtti. Biz de vatandaş olarak yardımcı olmak için geldik. Yakıt kokusu ve uçak parçaları vardı, daha sonra jandarma ekipleri aramada bulunarak enkazdakilere yardımcı olmaya çalıştı. Yollar da çamurdu itfaiye ve ambulans gelemedi. Ufak ufak et parçaları vardı, tarlalara yayılmış, uçak artık nasıl düştüyse. Tam bir enkaz da yoktu. Uçağın gövdesi falan hep paramparça, tamamen araziye yayılmış. Herhangi bir vücut da yoktu, sadece parçalar mevcuttu." dedi.
AL-HADDAD RESMİ DAVETLE ANKARA'YA GELMİŞTİ
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.