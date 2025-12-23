SON DAKİKA | Falcon-50 tipi jet Ankara’da düştü! Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal'deki hesabından Haymana'da düşen özel jetle ilgili açıklamada bulundu.

"23 Aralık 2025 günü Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan bir özel jet, 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 20.33'te hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talebinde bulunmuştur." bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"Uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiş ve havalimanında gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçak 20.36'da radar ekranından kaybolmuş ve sonrasında irtibat kurulamamıştır. İçişleri Bakanlığımıza bağlı ekiplerce başlatılan arama faaliyetleri sonucunda düştüğü anlaşılan uçağa ait enkaza ulaşılmış olup, ilgili tüm kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Bu süreçte başta basın-yayın kuruluşlarımız olmak üzere kamuoyumuzun sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi; bunun haricinde sosyal medyadaki teyitsiz bilgi, spekülasyon ve komplo teorilerini dikkate almaması, dezenformasyon girişimlerine prim verilmemesi adına oldukça önemlidir."