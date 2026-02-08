SON DAKİKA: Ankara'da şaşkına çeviren olay! İstinat duvarı yıkıldı! 'Deprem sesi gibi gümbürtü geldi..."

"DEPREM SESİ GİBİ GÜMBÜRTÜ GELDİ"

Mahalle sakini olan Muhammed Sinan Şen, "Saat 00.30 civarlarında deprem olur gibi bir ses geldi, onunla kalktık. Benimki karşı bina. Direkt karşı binanın bahçesine çöktü. Deprem sesi gibi gümbürtü geldi. Gümbürtünün üstüne herkes ayaklandı kalktı zaten. İtfaiye, AFAD ekipleri geldi. Onlar da bu binaları komple boşalttırdı.