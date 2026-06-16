Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da yangın paniği: Alçı fabrikası alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:08 Son Güncelleme: 16.06.2026 14:30

SON DAKİKA | Ankara'da yangın paniği: Alçı fabrikası alevlere teslim oldu!

SON DAKİKA | Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürdü.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Ankara’da yangın paniği: Alçı fabrikası alevlere teslim oldu!
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SON DAKİKA | Oğulbey Mahallesi Ankara-Konya Karayolu üzerinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işkinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluştu.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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SON DAKİKA | Ankara'da yangın paniği: Alçı fabrikası alevlere teslim oldu!
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