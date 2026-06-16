SON DAKİKA | Ankara’da yangın paniği: Alçı fabrikası alevlere teslim oldu!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Çatı katında kaynak işi yapıldığı sırada, kıvılcımların ahşap paletleri tutuşturması ile çıktığı öğrenilen yangında 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işkinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör