Son Dakika Ankara’da yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili için açıklama! 12 Ocak Pazartesi Ankara’da okul var mı yok mu?

İstanbul'da kar tatili kararının duyurulmasının ardından gözler bu kez başkent Ankara'ya çevrildi. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yükseltti. "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşirken, konu ile ilgili son dakika açıklaması Ankara Valiliği'nden geldi. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da yarın okul var mı yok mu?
Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildi. Ancak kent genelinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.
Valiliğin açıklaması şu şekilde;
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
