SON DAKİKA… Ankara’daki aile katliamında kan donduran detaylar! Kurye kılığına girip kapıyı çaldı: Cesetleri bagajda taşıdı…

Giriş Tarihi: 10.02.2026 09:24 Son Güncelleme: 10.02.2026 09:37

SON DAKİKA… Ankara’da 35 yaşındaki Recep Cengiz, dehşet saçtı! Önce annesi Azize’yi ardından ilk eşinden olan 8 yaşındaki kızı Azra’ya kurşun yağdırdı! Cesetleri otomobilin bagajına koyduğu belirlenen Recep Cengiz daha sonra kurye kılığına girerek boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’in kapısını çaldı! Genç kadını vuran cani, olay yerine canına kıydı! İşte kan donduran aile vahşetinin ayrıntıları…

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz'in evine gitti.

HER DETAY KAN DONDURDU: İKİ CESEDİ DE BAGAJA KOYUP...

Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evin gitti.

KURYE KILIĞINA GİRDİ, KURŞUN YAĞDIRDI!

Recep Cengiz, iddiaya göre eşinin kapıyı açmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan eşini de tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

