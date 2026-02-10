SON DAKİKA… Ankara’daki aile katliamında kan donduran detaylar! Kurye kılığına girip kapıyı çaldı: Cesetleri bagajda taşıdı…

HER DETAY KAN DONDURDU: İKİ CESEDİ DE BAGAJA KOYUP...

Burada bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi ile yanında kalan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evin gitti.