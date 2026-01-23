SON DAKİKA… Annesi gözyaşları ile tespit etmişti! Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un cenazesi ailesine teslim edildi

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acılı aile cenazeyi teşhis etmek için bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumuna geçti. Burada oğlunu teşhis eden acılı anne Galina Svechnikov'un gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Acılı anne Galina Svechnikov ve yakınları işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.