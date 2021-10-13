Annesini döven babasını başından vurarak öldürdü

Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Plastik işlemeciliği yapan Ömer Sedat Çuğunlular evde sürekli uyuşturucu kullanıyor ve agresif tavırlar sergiliyordu. Ömer Sedat Çuğunlular, zaman zaman eşiyle sert tartışmalar yaşıyordu. İddiaya göre Ömer Sedat Çuğunlular, eşi E.Ç'yi darp ederken, oğlu Borabey Çuğunlular, annesini babasının elinden kurtarmaya çalıştı.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada kavga iyice büyüdü. Babasını bir türlü sakinleştiremeyince tabancayı eline alan Borabey Çuğunlular, babasına silahı doğrultarak tek el ateş etti. Mermi babasının gözüne isabet etti. Baba kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sedat Çuğunlular, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Borabey Çuğunlular polise giderek olayda kullandığı tabanca ile birlikte teslim oldu.

"AYIRMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Gözaltına alınan şüpheli Borabey Çuğunlular, emniyette verdiği ilk ifadesinde; "babasının annesini dövmesine engel olamadığını, engellemek amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü. Anne E.Ç. ise ifadesinde, eşinin sürekli evde uyuşturucu kullandığını, eşinin aralarında çıkan tartışma sırasında kendisini dövdüğünü, buna engel olmak isteyen oğlunun da ateş ettiğini belirtti.