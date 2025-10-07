SON DAKİKA... Annesini tekmeleyip ağabeyini bıçaklayarak katletmişti: Türkiye’yi sarsan cani hakkında karar!

KAMERA DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer almıştı. Görüntülerde, olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca "Deli değilim, deli değilim" demesi de dikkat çekmişti.