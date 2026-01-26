SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddianamesi tamamlandı: Tam 702 sayfa...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 26 ayrı eylemin hukuki değerlendirmesi yapılarak şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında şüpheliler hakkında İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme, Nüfuz ticareti Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, Nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

MUHİTTİN BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında, İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, suçlarından kamu davası açılması istendi. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise, yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, Nüfuz ticareti Yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, dosya kapsamındaki tespitler doğrultusunda Mustafa Gökhan Böcek'in Türk Ceza Kanunu'nun 58/9. maddesi uyarınca "suçu meslek edinen kişi" olarak cezalandırılması istendi. Bu talep, iddianamenin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

ESKİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında ise zincirleme suç kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, Haksız mal edinme suçlamaları yöneltildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu isimli şüpheliler hakkında da zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

170 MİLYON TL NAKİT, 258 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA TALEBİ

İddianamede, tüm şüphelilerden el konulan nakit TL ve döviz cinsinden toplam 170 milyon 83 bin 116 lira mevduatın müsaderesi talep edildi. Bunun yanı sıra el koyma kararı verilen: 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet Rolex marka kol saati, 1 adet iPhone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık 258 milyon 600 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malların da müsaderesi istendi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.