SON DAKİKA | Antalya falezlerde gizemli mağara ev: Falezleri oyup asansör kurmuşlardı! Bakanlık harekete geçti...

Antalya kıyılarında hobi amaçlı dalış yapan Hüseyin Fırat, Konyaaltı Caddesi falezlerinde su altı çekimi yaparken kayalıklar arasındaki beton merdivenleri fark etti. 40 metre yükseklikteki "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen falezlere tırmanan Fırat, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Doğal yapının tahrip edilerek içine beton döküldüğünü ve demir kapılarla korunaklı bir oda haline getirildiğini gören dalgıç, o anları saniye saniye kaydetti.
İÇERİSİNDE YOK YOK: DUŞ, KANO VE GÜVENLİK KAMERASI
Demir kapıdaki delikten içeriye bakan ekipler, adeta küçük bir yazlık evle karşılaştı. "Gizemli oda" olarak adlandırılan yapının içerisinde kanolar, sandalyeler, av malzemeleri ve bir duş alanı bulunduğu tespit edildi. En dikkat çekici detay ise, uçurumun kenarındaki bu kaçak yapının güvenliğinin bir kamera sistemiyle sağlanması oldu.
SKANDALIN BOYUTU: FALEZLERİ OYUP ÖZEL ASANSÖR YAPMIŞLAR
Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı inceleme, pes dedirten bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Söz konusu kaçak odaya, yukarıdaki bir apartmandan falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği belirlendi. Kayalıkların içine gizlenen bu asansör sistemi ve betonarme baraka, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.
KAYMAKAMLIK AÇIKLADI: 40 YILLIK GİZLİ BÖLME
Konuyla ilgili açıklama yapan Muratpaşa Kaymakamlığı, gizemli mağaranın Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmana ait olduğunu ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini duyurdu. Mağara içerisinden denize direkt asansör ve merdivenle ulaşıldığı teyit edilirken, yapının "özel mülkiyet" sınırlarını aşarak doğal sit alanını işgal ettiği vurgulandı.
BAKANLIK DEVREDE: YIKIM KARARI BEKLENİYOR
Falezlerin "Tufa Kıyı Falezi" özelliğiyle dünyada eşsiz bir yapıya sahip olması, bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Mühürlenen alanla ilgili bakanlığın vereceği karara göre, falezlerin doğal dokusuna zarar veren beton yapıların yıkılması gündemde.