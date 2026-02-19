SON DAKİKA | Antalya falezlerde gizemli mağara ev: Falezleri oyup asansör kurmuşlardı! Bakanlık harekete geçti...

İÇERİSİNDE YOK YOK: DUŞ, KANO VE GÜVENLİK KAMERASI

Demir kapıdaki delikten içeriye bakan ekipler, adeta küçük bir yazlık evle karşılaştı. "Gizemli oda" olarak adlandırılan yapının içerisinde kanolar, sandalyeler, av malzemeleri ve bir duş alanı bulunduğu tespit edildi. En dikkat çekici detay ise, uçurumun kenarındaki bu kaçak yapının güvenliğinin bir kamera sistemiyle sağlanması oldu.