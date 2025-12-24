Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA| Antalya'da akılalmaz vahşet! Babasını katledip yengesini yaraladı! Meğer geçen hafta abisi de...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 12:36 Son Güncelleme: 24.12.2025 14:55

SON DAKİKA| Antalya'da akılalmaz vahşet! Babasını katledip yengesini yaraladı! Meğer geçen hafta abisi de...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde H.A.Y. (46) tartıştığı babası Ali Yıldız'ı katledip yengesi Gürcistan uyruklu Nora D.’yi (62) tabanca ile vurarak ağır yaraladı. H.A.Y.'ın cuma günü Çakalderesi mevkiinde bulunan iş yerinde 2 kişiyi tabanca ile vurmak suretiyle öldüren Ömer Yıldız’ın küçük kardeşi olduğu, ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Nora D.’nin da Ömer Yıldız eşi olduğu öğrenildi. Kendini eve kilitleyen saldırgan olaydan yaklaşık 3 saat sonra silahıyla teslim oldu.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta yaşayan H.A.Y. ile bitişik binada oturan babası Ali Yıldız arasında, dün saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.A.Y., babası Ali Yıldız ile ağabeyi Ömer Yıldız'ın bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Gürcistan uyruklu Nora Dzuliashvili'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ali Yıldız daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Nora Dzuliashvili ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan Dzuliashvili'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

AĞABEYİ DE GEÇEN HAFTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olayda kullandığı tabancayla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen H.A.Y., jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uzun süre cevap vermedi. Daha sonra arkadaşları ve akrabaları tarafından ikna edilen H.A.Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Antalya Manavgat'ta tartıştığı babası Ali Yıldız'ı tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi ağır yaralayan Hasan Ali Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ve savcılıkta ifade vermeyen Hasan Ali Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan H.A.Y.'nin ağabeyi Ömer Yıldız da geçen hafta cuma günü iş yerinde 2 kişiyi tabancayla öldürmüştü.

