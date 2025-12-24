SON DAKİKA: Antalya’da Hemşire Sevcan’ı satırla acımasızca katletmişti! Cani kocanın cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren Halit Can Sakman hakkında karar çıktı. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
ANTALYA'DA KAN DONDURAN CİNAYET
Olay, 9 Mart akşamı saat 21.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve 2 aylık evli olan çift arasında, maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit Can Sakman, eşi Sevcan Demir Sakman'a satırla saldırdı.
Sevcan Demir Sakman
GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sevcan Demir Sakman'ı boğazı ve karnı kesilmiş halde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet aleti olan satırın, maktulün boğazı üzerine bırakıldığı tespit edildi.
Evde yapılan incelemelerde biri sapı kırık olmak üzere iki bıçak bulundu. Halit Can Sakman, olayın ardından "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sanığın daha önce kişilik bozukluğu teşhisiyle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.
SAVUNMASI TEPKİ ÇEKTİ
Duruşmada söz alan maktulün babası Güney Demir, kızının mutlu olmadığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba konuştuğu sırada sanığın "Kes lan sesini" demesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Baba Demir, duruşma salonundan çıkarıldı. Beraatini talep eden sanık Halit Can Sakman ise savunmasında, 'Çok pişmanım. Olay tasarlanmadı, ani gelişti" ifadelerini kullandı.
MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Mahkeme heyeti, sanığın suçu sabit görerek hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
ACILI ANNE: "ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIM DİNMEYECEK"
Kararın ardından konuşan anne Havva Ünay, duygusal ifadeler kullandı: "Adalet yerini buldu. Bu ceza benim acımı hafifletmeyecek ama onun bir daha gün yüzü göremeyeceğini bilmek biraz olsun içimi rahatlatıyor."