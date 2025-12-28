SON DAKİKA: Antalya’da sır ölüm! Fatmana Karamık hastaneye gidecekti, evinde ölü bulundu! Kızı ve sevgilisi gözaltında...

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'ta, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. M.K., yanında bulunan erkek arkadaşı İ.K. ile birlikte polisi arayarak, annesi Fatmana Karamık'ı evinde salonda kanlar içinde bulduklarını bildirdi.
ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM: EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatmana Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BAŞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ, CİNAYET ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ
Belediye tabibinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunması ve kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesinin ardından Fatmana Karamık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLEN FATMANA KARAMIK
"HASTANEYE GİDECEKTİK" DEMİŞLERDİ: KIZI VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Polise ifade veren M.K., annesiyle telefonla görüşerek hastaneye gitmek için sözleştiklerini, ancak 3 gün sonra eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde hareketsiz halde bulduklarını söyledi. Soruşturma kapsamında M.K. ile erkek arkadaşı İ.K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI DİDİK DİDİK İNCELENİYOR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kameraları ile çevrede bulunan kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giriş-çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.