SON DAKİKA: Antalya’da sır ölüm! Fatmana Karamık hastaneye gidecekti, evinde ölü bulundu! Kızı ve sevgilisi gözaltında...

GÜVENLİK KAMERALARI DİDİK DİDİK İNCELENİYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kameraları ile çevrede bulunan kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giriş-çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.