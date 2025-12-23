SON DAKİKA… Aracında infaz edilmişti! Kuyumcu Ünsal Bahçeci cinayetinde çarpıcı detaylar: Talimat yurt dışından!

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüphelinin tutuklanmasına 5 kişinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ile 1 çelik yelek ele geçirildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.