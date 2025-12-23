SON DAKİKA… Aracında infaz edilmişti! Kuyumcu Ünsal Bahçeci cinayetinde çarpıcı detaylar: Talimat yurt dışından!

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.
EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞLER
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Şüphelilerin Ünsan Bahçeci'yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip silahla vurdukları öğrenildi.
YURT DIŞINA KAÇACAKKEN YAKALANDILAR
Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler motosikleti bırakıp Tekirdağ'da bir adrese gittiklerini tespit edildi. Şüpheliler kaçakçılarla irtibata geçip yurtdışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olayda silah kullanan Azad Baran P. ve motosikleti kullanan Ardıcan Ö.'nün çeşitli suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.
TALİMAT YURDIŞINDAN
Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurtdışından geldiğini ve yurtdışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı. Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.
CİNAYET ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ünsal Bahçeci'nin aracı seyir halindeyken motosikletle yanına gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 7 şüphelinin tutuklanmasına 5 kişinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ile 1 çelik yelek ele geçirildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.