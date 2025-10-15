SON DAKİKA… Aracını satmak isteyenler dikkat: Dolandırıcılardan ‘sahte dekont’ oyunu!

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.